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Phát hiện động vật quý hiếm bò ngang đường ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Công an xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp cơ quan chức năng tiếp nhận một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, anh Võ Văn Linh Em (ngụ phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) trên đường về nhà vợ (ở cùng xã) thì phát hiện một cá thể tê tê bò ngang đường.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã, nghi quý hiếm, anh Em đã chủ động liên hệ Công an xã Lương Phú để giao nộp.

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Cá thể tê tê quý hiếm gặp.

Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 6kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Theo xác định ban đầu, đây là loài tê tê thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Công an xã Lương Phú đã phối hợp Phòng Kinh tế, UBND xã và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện các thủ tục tiếp nhận theo đúng quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không săn bắt, giết hại, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm trái phép. Khi phát hiện động vật hoang dã hoặc các hành vi vi phạm liên quan, kịp thời thông báo cho Công an xã hoặc chính quyền địa phương gần nhất để tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Cảnh Kỳ
#tê tê #động vật hoang dã #Vĩnh Long #bảo vệ động vật #quý hiếm #phòng chống buôn bán #công an

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