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Áp thấp nhiệt đới vẫn trên vịnh Bắc Bộ

Nguyễn Hoài

TPO - Sự tương tác với cơn bão khổng lồ Dolphin đã khiến áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ có lúc đứng yên hoặc di chuyển rất chậm, vẫn trên vịnh Bắc Bộ sáng nay (8/8).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, sau hơn một ngày hình thành trên khu vực vịnh Bắc Bộ, vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới đang trên khu vực phía đông của vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Do sự tương tác với cơn bão khổng lồ Dolphin đang tiến về đất liền khu vực tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm với tốc độ chỉ khoảng 5-10km/h, thậm chí có những thời điểm gần như đứng yên.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cũng rất hiếm gặp với một xoáy thuận trên Biển Đông khi hướng di chuyển chính là đông nam, trái ngược với hướng di chuyển thường thấy như tây bắc, tây tây bắc, tây, tây nam.

Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng đông đông nam với tốc độ khoảng 10km/h, đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5–2,5m, biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

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Sự tương tác với bão Dolphin khiến áp thấp nhiệt đới di chuyển rất chậm.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Những ngày qua, Biển Đông liên tiếp hình thành bão/áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, sự tương tác với cơn bão khổng lồ Dolphin khiến bão số 3 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có hướng di chuyển rất hiếm gặp và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trong đó bão số 3 di chuyển ngược từ Biển Đông vào Philippines rồi suy yếu thành một vùng áp thấp. Toàn bộ tàn dư và hoàn lưu của nó bị hút và nhập vào vùng xoáy khổng lồ của bão Dolphin.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, đến sáng nay, bão Dolphin vẫn mạnh cấp 13, giật cấp 16-17. Dự báo trong những ngày tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, sau đó là tây tây bắc và đổ bộ khu vực tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc.

Đến nay đây là vẫn là một cơn bão được đánh giá dị thường khi trải qua nhiều chu kỳ suy yếu rồi mạnh lên và đã tồn tại trên biển hơn 10 ngày, thời gian khá dài với tuổi thọ của một cơn bão.

Trên đất liền, miền Bắc hôm nay chuyển sang hình thái trời nắng, ít mưa, sau chuỗi ngày mưa dông liên tiếp. Riêng khu vực Nghệ An - Quảng Trị trong sáng nay có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ trong chiều tối và tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Nguyễn Hoài
#áp thấp nhiệt đới #vịnh Bắc Bộ #bão số 3 #mưa lớn #tin bão mới nhất #thời tiết miền Bắc #bão khổng lồ #Bão dị thường #Bão Dolphin #thời tiết miền Trung

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