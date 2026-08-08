Tháo dỡ trạm thu phí bỏ không suốt gần 6 năm tại cửa ngõ Đồng Nai

TPO - Trạm thu phí cầu Đồng Nai sau gần 6 năm ngừng thu phí, dự kiến từ ngày 10/8 sẽ được tháo dỡ.

Ngày 8/8, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, dự kiến triển khai việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai từ ngày 10/8 nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giải quyết kiến nghị của cử tri (hoàn thành trong khoảng 3 tháng).

Trạm thu phí cầu Đồng Nai tạm dừng suốt gần 6 năm gây ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan đô thị.

Hiện nay, Khu Quản lý đường bộ IV đã có thông báo gửi Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai (chủ đầu tư dự án) đề nghị phối hợp trong quá trình triển khai thi công tháo dỡ. Đồng thời, cử người đến theo dõi, giám sát và xác nhận tài sản tại trạm thu phí trước và trong quá trình tháo dỡ.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai đặt trên quốc lộ 1A thuộc phường Trấn Biên và Long Hưng, thành phố Đồng Nai phục vụ cho Dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu theo hình thức hợp đồng BOT.

Trạm thu phí này nằm ở cửa ngõ phía Đông của TPHCM, là hướng đi chính trên Quốc lộ 1A để các phương tiện từ thành phố Đồng Nai và các tỉnh miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên vào TPHCM.

Trạm thu phí cầu Đồng Nai đặt cửa ngõ huyết mạch Đồng Nai và TP HCM

Sau nhiều năm, trạm thu phí cầu Đồng Nai tạm dừng thu phí vào ngày 24/8/2020, đến nay đã gần 6 năm.

Dự án cũng đã được Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) xác lập quyền sở hữu toàn dân vào ngày 29/12/2023.

Trước đó, ngày 5/8, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai cũng có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ IV về việc tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai.

Theo doanh nghiệp, hiện các cơ quan có thẩm quyền chưa giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của dự án. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc của dự án để xác định thời gian thu phí còn lại hoặc giá trị còn lại cần phải thu hồi của dự án.

Đối với việc tháo dỡ trạm thu phí, chủ đầu tư luôn ủng hộ về mặt chủ trương, song cần được thực hiện trên cơ sở đảm bảo hài hòa quyền lợi của tất cả các bên. Ngay sau khi các tồn tại, vướng mắc được giải quyết dứt điểm, đơn vị sẽ thực hiện ngay yêu cầu của các cơ quan liên quan.