Lũ cuốn trôi cầu ở Nghệ An, 400 hộ dân bị chia cắt

Ngày 8/8, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuốn trôi cây cầu tạm bắc qua sông khiến hơn 400 hộ dân trên địa bàn xã bị chia cắt.

Mưa lớn khiến nước sông Nậm Nơn dâng cao, nhấn chìm cây cầu.

Theo đó, đợt mưa lũ vào năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu treo đi qua bản Yên Hòa và các bản bên trong. Đầu năm 2026, Sở Xây dựng Nghệ An bố trí hơn 2 tỷ đồng để làm cầu tạm, giúp người dân thuận tiện đi lại. Cây cầu này nằm trên tuyến đường kết nối trung tâm xã Mỹ Lý với các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn.

Hai ngày qua, nước lũ trên sông Nậm Nơn dâng cao đã cuốn phăng cây cầu tạm khiến hơn 400 hộ dân bị chia cắt với trung tâm xã.

Hiện cây cầu đã bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện người dân các bản Yên Hòa, Nhọt Lợt và Piêng Pèn muốn đến trung tâm xã phải đi vòng theo Quốc lộ 16, qua khu vực Pha Chiếng, xuống bản Hoa Lý rồi quay ngược trở lại, khiến quãng đường di chuyển xa hơn nhiều. Ngoài ra, người dân và học sinh có thể sử dụng thuyền để qua sông. Tuy nhiên phương án này tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt khi mùa mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Để bảo đảm an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Lý phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Công an xã và các đoàn thể lập chốt tại khu vực cầu, cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực.

Đơn vị chức năng lập chốt, túc trực tại cây cầu tạm để đảm bảo an toàn.

Cũng tại khu vực miền núi Nghệ An, mưa lớn những ngày qua gây sạt lở tại xã Mường Típ. Bà Vi Thị Quyên - Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ cho biết, một khối lượng đất đá lớn từ núi sạt xuống, chắn ngang tuyến đường từ trung tâm xã vào bản Xốp Típ khiến giao thông bị chia cắt.

Đường vào bản Xốp Típ bị sạt lở gây chia cắt.

Chính quyền địa phương đã cảnh báo người dân, phương tiện quan sát kỹ khi đi qua khu vực sạt lở; đồng thời huy động máy móc, phương tiện khẩn trương thu dọn đất đá, khôi phục giao thông trên tuyến.