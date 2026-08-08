Nghệ An: Tất bật dọn khu 'đất vàng', chuẩn bị đấu giá để xây tòa nhà cao 39 tầng

TPO - Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu “đất vàng” HH-01 tại bùng binh Hải quan đang được dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị đấu giá và bàn giao cho đơn vị đầu tư xây dựng Dự án tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.