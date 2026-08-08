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Địa ốc

Nghệ An:

Tất bật dọn khu 'đất vàng', chuẩn bị đấu giá để xây tòa nhà cao 39 tầng

Ngọc Tú

TPO - Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu “đất vàng” HH-01 tại bùng binh Hải quan đang được dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị đấu giá và bàn giao cho đơn vị đầu tư xây dựng Dự án tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Video đơn vị chức năng tất bật dọn dẹp khu "đất vàng" ở Nghệ An chuẩn bị đấu giá xây dựng tòa nhà cao 39 tầng.
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Hai ngày qua, khu “đất vàng” HH-01 đang được các đơn vị chức năng dọn dẹp mặt bằng để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức đấu giá. Đây được đánh giá là khu “đất vàng﻿” bởi vị trí đắc địa và giá trị khu đất mang lại.
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Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An (Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An) đã phát đi thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá﻿ quyền sử dụng đất đối với khu “đất vàng” nói trên để thực hiện Dự án Tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ. Giá khởi điểm đấu giá của khu đất được xác định là hơn 824 tỷ đồng.
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Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, ngày 16/8 tới đây sẽ tổ chức đấu giá. Hiện có ít đơn vị đăng ký tham gia đấu giá “khu đất vàng” nói trên.
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Khu đất HH-01 rộng 3,7ha nằm ở vị trí 2 mặt tiền đường Lê Hồng Phong và Đại lộ Lê Nin. Nơi đây từng được quy hoạch xây dựng Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh vào năm 2005. Tuy nhiên, đến năm 2015, Chính phủ yêu cầu tạm dừng đầu tư xây dựng các khu hành chính tập trung tại địa phương để rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư. Kể từ đó, dự án không được triển khai, khu đất rơi vào tình trạng bỏ hoang.
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Trong suốt 10 năm qua, khu "đất vàng" này bị bỏ hoang. Một số đơn vị mượn khu đất để trồng cây và làm khu vực chứa vật liệu.
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Những ngày qua, đơn vị chức năng huy động nhiều máy móc, nhân công tiến hành dọn dẹp khu đất để chuẩn bị điều kiện cho việc đấu giá.
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Mặt bằng được dọn dẹp sạch sẽ.
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Đơn vị cây xanh di chuyển toàn bộ cây bên trong đi đến nơi khác nhường chỗ cho đơn vị chức năng chuẩn bị thực hiện dự án.
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Các công nhân tất bật dọn dẹp, san gạt mặt bằng khu "đất vàng".
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Lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, để chuẩn bị cho việc đấu giá, đơn vị đã yêu cầu các cơ quan đang sử dụng tạm mặt bằng khu đất này tiến hành giải tỏa, dọn dẹp. “Nguyên tắc là phải bàn giao mặt bằng sạch. Việc dọn mặt bằng để bàn giao cho đơn vị tổ chức, đơn vị trúng đấu giá sau ”, lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An nói.
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Vừa qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch khu đất bùng binh Hải quan nói trên. Điểm đáng chú ý là chức năng sử dụng đất được điều chỉnh từ đất cơ quan sang đất hỗn hợp, bao gồm thương mại dịch vụ , nhà ở cao tầng, trường học, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội.
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Tầng cao xây dựng tối đa được nâng từ 35 tầng lên 39 tầng, bổ sung thêm 1 - 2 tầng hầm. Chiều cao tối đa công trình không lớn hơn 155m. Quy mô dân số tăng từ 5.500 người lên 10.500 người. Với việc đưa ra đấu giá và quy hoạch vừa được điều chỉnh, khu “đất vàng” dự kiến sẽ được xây dựng tòa nhà cao nhất tỉnh Nghệ An với tối đa 39 tầng, cao không quá 155m.
Ngọc Tú
#Nghệ An #dự án #đất vàng #Trung tâm hành chính #đấu giá #Sở Xây dựng #đấu giá đất vàng

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