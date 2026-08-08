Tất bật dọn khu 'đất vàng', chuẩn bị đấu giá để xây tòa nhà cao 39 tầng

TPO - Sau hơn 10 năm bỏ hoang, khu “đất vàng” HH-01 tại bùng binh Hải quan đang được dọn dẹp mặt bằng chuẩn bị đấu giá và bàn giao cho đơn vị đầu tư xây dựng Dự án tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ.
Mặt bằng được dọn dẹp sạch sẽ.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, để chuẩn bị cho việc đấu giá, đơn vị đã yêu cầu các cơ quan đang sử dụng tạm mặt bằng khu đất này tiến hành giải tỏa, dọn dẹp. “Nguyên tắc là phải bàn giao mặt bằng sạch. Việc dọn mặt bằng để bàn giao cho đơn vị tổ chức, đơn vị trúng đấu giá sau ”, lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An nói.