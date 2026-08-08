Thiết kế nhà tối ưu công năng cho ngân sách hạn chế

TPO - Công trình được xây dựng trên một lô đất nhà phố thông thường, với phần khối nhà là 5m x 14m. Khách hàng là một gia đình có mức sống trung bình, với nhu cầu sử dụng tương đối nhiều, nhưng chi phí đầu tư lại có hạn. Vì vậy, nhóm thiết kế đặt mục tiêu tìm ra phương án đáp ứng đầy đủ công năng, sử dụng thoải mái nhưng diện tích nhỏ gọn nhất có thể.

Với các điều kiện của bối cảnh, nhóm kiến trúc sư đã đề xuất giải pháp bố cục khối nhà nằm ở khoảng giữa lô đất và chừa sân trước, sân sau. Khi đó ngôi nhà sẽ có hai mặt thoáng, giúp các không gian bên trong được chiếu sáng và thông gió tự nhiên tốt.

Khối nhà gồm hai tầng, tầng trệt là các không gian chung gồm phòng khách kết hợp bàn thờ, phòng bếp ăn và góc thư giãn. Cầu thang, nhà vệ sinh và kho được bố trí gọn về một phía, giúp phần không gian chính được thông thoáng từ trước ra sau.

Tầng lầu gồm ba phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Hai tầng được liên kết với nhau thông qua giếng trời lớn giữa nhà có kết hợp mảng xanh nhỏ. Mặt đứng trước và sau không bố trí ban công để tiết kiệm diện tích, thay vào đó là phần sảnh đón với mái che hình vòm cong, hai bên vòm có trồng cây leo uốn theo vòm, tạo điểm nhấn xanh cho công trình. Vì các con còn nhỏ, nên tất cả các phần tường trong nhà đều được ốp gạch chân tường khá cao, để dễ dàng vệ sinh tường khi cần thiết.

Dự án là một ví dụ tham khảo cho các gia đình trẻ, có ngân sách trung bình và nhu cầu sử dụng tương đối nhiều. Với việc lựa chọn phương án bố trí công năng tối ưu, tối giản nội thất và lồng ghép yếu tố thiên nhiên vào bên trong công trình, chắc chắn các thành viên trong gia đình sẽ có những không gian sống tiện nghi, thoải mái và ấm cúng.