TPHCM: Chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, cư dân bị 'treo' sổ hồng

TPO - Dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú ở phường Tân Hưng của Công ty CP Mỹ Phú INVEST và Khu thương mại dịch vụ và căn hộ tại số 278 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh của Công ty CP Nova Richstar không được cấp sổ do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa khắc phục sai khi thi công.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, dự án chung cư cao tầng Mỹ Phú ở phường Tân Hưng do Công ty CP Mỹ Phú INVEST làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 295 sản phẩm, gồm 286 căn hộ và 9 căn thương mại dịch vụ. Dù dự án đã hoàn thiện và bàn giao cho người mua nhà từ nhiều năm nay nhưng một số sai phạm và nghĩa vụ đến nay chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện.

Về nghĩa vụ tài chính, ngày 31/10/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có công văn số 10494/SNNMT-KTĐ gửi UBND TPHCM, trong đó có ý kiến cần phải định giá đất để tính nghĩa vụ tài chính.

Để xác định nghĩa vụ tài chính đối với khu đất nêu trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã đăng tin chào thầu chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn, để thực hiện Chứng thư thẩm định giá đất của khu đất nêu trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đơn vị tư vấn tham gia lập Chứng thư thẩm định giá.

Ngoài ra, ngày 13/1/2022, Sở Xây dựng có thông báo số 500/TB-SXD-QLCLXD, không nghiệm thu đối với tầng trệt, tầng 2, tầng 22, tầng 23 và đề nghị Công ty CP Mỹ Phú INVEST có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công khắc phục sai phạm và nghiệm thu đối với các tầng trên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các sai phạm nói trên vẫn chưa được chủ đầu tư khắc phục xong.

Do đó, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận, chưa thể xem xét cấp giấy chứng nhận theo yêu cầu của Công ty CP Mỹ Phú INVEST. Ông Thắng đề nghị, chủ đầu tư nhanh chóng phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Dự án Khu thương mại dịch vụ và căn hộ quy mô 1.099 căn tại số 278 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: NVL.

Đồng thời, khắc phục các sai phạm trong quá trình xây dựng mà Sở Xây dựng TPHCM đã chỉ ra. Sau khi chủ đầu tư thực hiện xong các tồn tại trên, Tổ Công tác 1645 sẽ xem xét tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tương tự, dự án Khu thương mại dịch vụ và căn hộ quy mô 1.099 căn tại số 278 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh do Công ty CP Nova Richstar làm chủ đầu tư cũng chưa được Tổ Công tác đồng ý cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cụ thể, ngày 14/12/2016, UBND TPHCM ban hành quyết định số 6542/QĐ-UBND về chấp thuận cho Công ty CP Nova Richstar sử dụng đất tại số 278 và 239-241 đường Hòa Bình, phường Phú Thạnh.

Trong đó, UBND TPHCM giao 15.388 m2 đất tại số 278 đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (nay là phường Phú Thạnh, TPHCM), thuộc thửa đất số 9, tờ bản đồ số 39 cho Công ty CP Nova Richstar. Tuy nhiên, đến thời điểm này chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, theo ý kiến của đại diện UBND phường Phú Thạnh tại buổi làm việc, việc hoán đổi hơn 6.000 m2 đất giữa chủ đầu tư và địa phương không đúng cam kết. Cụ thể, đất chủ đầu tư hoán đổi là đất nông nghiệp thay vì đất ở và vị trí nằm ngoài địa bàn phường.