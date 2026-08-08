Cùng ngày phát hiện 2 thi thể nam giới dưới sông, rạch ở TPHCM

TPO - Công an TPHCM điều tra nguyên nhân 2 nam giới tử vong, được người dân phát hiện dưới sông Sài Gòn và rạch Bến Cát (Bình Dương cũ) trong cùng ngày.

Ngày 8/8, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân tử vong của hai nam giới được phát hiện dưới sông, rạch trên địa bàn.

Trước đó, tối 7/8, người dân phát hiện một thi thể nam giới dưới rạch Bến Cát, đoạn qua cầu Sắt Sập, đường Thạnh Xuân 25, phường Thới An, TPHCM.

Thi thể nam thanh niên dưới rạch Bến Cát. Ảnh: X.Đ

Nạn nhân khoảng 20-30 tuổi, mặc quần jeans, áo sơ mi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa thi thể về nhà xác để khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính.

Cũng trong ngày 7/8, người dân phát hiện một thi thể nam giới trong đám lục bình ven sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Sau khi đưa thi thể lên bờ, công an kiểm tra và phát hiện trên người nạn nhân có giấy tờ mang tên T.T.L. (24 tuổi, ngụ TP Cần Thơ).

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân ở phường Thủ Dầu Một. Ảnh: X.Đ

Theo người thân, anh L. làm công nhân, thuê trọ cùng người cậu tại khu vực TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ.

Ngày 5/8, anh L. gọi điện cho người cậu nói mình đang mắc nợ bên ngoài và đã cầm cố xe máy. Nam thanh niên cũng nói người cậu không cần đi tìm mình.

Hai ngày sau, anh L. được phát hiện tử vong dưới sông Sài Gòn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ các vụ việc.