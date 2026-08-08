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Phát hiện quả bom nặng 113kg trong trang trại

Hoài Nam

TPO - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 113kg được phát hiện tại một trang trại ở xã Kỳ Khang.

Ngày 8/8, Ban Chỉ huy quân sự xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Ban Công binh (Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và các đơn vị chức năng hủy nổ thành công quả bom tại thao trường bắn Thạch Ngọc, xã Toàn Lưu.

Trước đó, khoảng 17h ngày 5/8, người dân phát hiện một quả bom tại khu vực trang trại thuộc thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang. Thời điểm phát hiện, quả bom còn khá nguyên vẹn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Kỳ Khang phối hợp với Công an xã tổ chức khoanh vùng, bảo vệ hiện trường và báo cáo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

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Người dân phát hiện một quả bom tại khu vực trang trại ở Hà Tĩnh.

Tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh điều động lực lượng công binh đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom nổ phá, ký hiệu MK81-250 LBS, dài khoảng 1,8m, đường kính 35cm, trọng lượng khoảng 113kg. Đây là loại bom từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh.

Sau khi triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng vận chuyển quả bom đến thao trường bắn Thạch Ngọc, xã Toàn Lưu và hủy nổ thành công.

Hoài Nam
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