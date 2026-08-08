Tuổi trẻ Nghệ An xung kích gỡ 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

TPO - Từ hỗ trợ kích hoạt VNeID đến làm sạch dữ liệu đất đai, đoàn viên, thanh niên Nghệ An đang phát huy vai trò tình nguyện viên số, đồng hành với người dân trong chuyển đổi số.