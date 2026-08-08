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Giới trẻ

Tuổi trẻ Nghệ An xung kích gỡ 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

Ngọc Tú

TPO - Từ hỗ trợ kích hoạt VNeID đến làm sạch dữ liệu đất đai, đoàn viên, thanh niên Nghệ An đang phát huy vai trò tình nguyện viên số, đồng hành với người dân trong chuyển đổi số.

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Những ngày qua, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại nhiều xã, phường trên địa bàn Nghệ An﻿ đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Lực lượng nòng cốt là công an cơ sở cùng đoàn viên, thanh niên, trực tiếp đến từng khu dân cư hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Trong ảnh, đoàn viên thanh niên xã Đại Đồng đến nhà dân hỗ trợ chuyển đổi số. Ảnh: Ngọc Tú
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Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà﻿”, đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, tích hợp giấy tờ cá nhân và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Những người cao tuổi, chưa thành thạo điện thoại thông minh được các tình nguyện viên số tận tình hướng dẫn từng thao tác.
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Tại xã Anh Sơn Đông, đoàn viên phối hợp với Công an xã đến các khu dân cư hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID﻿, tài khoản an sinh xã hội và tiếp cận các tiện ích số. Hoạt động được triển khai tại các thôn Tào Sơn 1, Tào Sơn 2, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân.
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Bất kể ngày hay đêm, các đoàn viên phối hợp với lực lượng công an xã đến tận nhà người dân hỗ trợ công tác chuyển đổi số.
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Ở các xã Mậu Thạch, Môn Sơn, Con Cuông..., lực lượng đoàn viên thanh niên﻿ tiếp tục phối hợp với công an hỗ trợ người dân.
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Lực lượng công an phối hợp với đoàn viên thanh niên﻿ để hỗ trợ người dân một cách thông suốt nhất.
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Người dân được hỗ trợ thực hiện các thủ tục như kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cập nhật dữ liệu đất đai.
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Không chỉ hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số, tuổi trẻ Nghệ An còn trực tiếp tham gia hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước.
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Tại xã Hùng Chân, rất đông lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ các tổ công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai﻿.
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Thanh niên hỗ trợ người dân xác định vị trí thửa đất, đối chiếu thông tin, cập nhật dữ liệu theo phân công. Sự tham gia của lực lượng trẻ góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tính chính xác, đồng bộ của dữ liệu đất đai.
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Tại xã Tam Đồng, đoàn viên cũng tích cực rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin, góp phần “làm sạch” dữ liệu đất đai. Song song với đó là hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt VNeID mức độ 2.
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Trong khi đó, Đoàn phường Thái Hòa chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Hơn 100 cán bộ, đoàn viên được tập huấn với nội dung tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và livestream quảng bá sản phẩm.
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Từ những phần việc cụ thể, tuổi trẻ Nghệ An đang góp sức đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống. Mỗi tài khoản VNeID được kích hoạt, mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác hay mỗi người dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều là một bước tiến trong xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số.
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Không chỉ tình nguyện bằng sức trẻ, đoàn viên, thanh niên hôm nay còn phát huy tri thức, kỹ năng và công nghệ, trở thành những “tình nguyện viên số” đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân trong hành trình chuyển đổi số.
Ngọc Tú
#Nghệ An #đoàn viên thanh niên #tổ công nghệ số #chuyển đổi số #hỗ trợ người dân #công nghệ số #tuổi trẻ Nghệ An #VNeID #cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

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