Tuổi trẻ Nghệ An xung kích gỡ 'điểm nghẽn' chuyển đổi số

TPO - Từ hỗ trợ kích hoạt VNeID đến làm sạch dữ liệu đất đai, đoàn viên, thanh niên Nghệ An đang phát huy vai trò tình nguyện viên số, đồng hành với người dân trong chuyển đổi số.
Bất kể ngày hay đêm, các đoàn viên phối hợp với lực lượng công an xã đến tận nhà người dân hỗ trợ công tác chuyển đổi số.
Thanh niên hỗ trợ người dân xác định vị trí thửa đất, đối chiếu thông tin, cập nhật dữ liệu theo phân công. Sự tham gia của lực lượng trẻ góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tính chính xác, đồng bộ của dữ liệu đất đai.
Trong khi đó, Đoàn phường Thái Hòa chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Hơn 100 cán bộ, đoàn viên được tập huấn với nội dung tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền, kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và livestream quảng bá sản phẩm.