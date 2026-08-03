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Cầu Đuống mới gần 1.850 tỷ đồng chuẩn bị hợp long

Trọng Tài Trọng Tài

TPO - Sau nhiều tháng thi công, cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đang dần thành hình. Nhịp chính chuẩn bị hợp long, các hạng mục đường dẫn được gấp rút hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa công trình gần 1.850 tỷ đồng về đích trong tháng 9/2026.

Video: Cầu Đuống mới tăng tốc thi công, chuẩn bị hợp long nhịp chính.
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Cầu Đuống mới (thuộc Dự án Nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống) được khởi công cuối năm 2023, với tổng mức đầu tư là 1.848 tỷ đồng. Cây cầu mới nằm cách cầu cũ khoảng 100m về phía hạ lưu sông.
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Nhịp chính trên sông của cầu được dự kiến chuẩn bị hợp long. Đồng thời, đơn vị thi công cũng phấn đấu cơ bản hoàn thành cầu Đuống mới trong tháng 9 năm nay.
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Cầu gồm 2 hợp phần, trong đó cầu đường sắt (màu đỏ) có tổng chiều dài khoảng 1.000m với điểm đầu khoảng Km9 075, điểm cuối khoảng Km10 075. Riêng hợp phần 2 - xây dựng cầu đường bộ (cầu Đuống mới) có chiều dài khoảng 700m và nút giao hai đầu cầu.
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Cầu Đuống mới được thiết kế theo phương án kiến trúc “Giao duyên”, với kết cấu cầu vòm thép dây văng. Công trình được kỳ vọng tách biệt giao thông đường bộ và đường sắt, nâng cao năng lực kết nối tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội.
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Nhằm đảm bảo tiến độ, đội ngũ công nhân duy trì thi công từ 6h đến 10h30 và từ 14h30 đến 19h để hạn chế tác động của thời tiết nắng nóng, nâng cao hiệu quả làm việc trên công trường.
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Tiến độ dự án từng bị ảnh hưởng do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.
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Đến nay, mặt bằng tại khu vực hai đầu cầu đã được bàn giao để các đơn vị tiếp tục triển khai thi công.
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Cầu Đuống cũ sau 124 năm khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, có điểm thủng lớn do lưu lượng phương tiện qua lại dày đặc. Đơn vị quản lý phải sử dụng các tấm thép để gia cố, đảm bảo giao thông. Theo kế hoạch, cây cầu này sẽ được tháo dỡ sau khi cầu Đuống mới hoàn thành và đưa vào khai thác.
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Vị trí dự án trên bản đồ.
Trọng Tài Trọng Tài
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