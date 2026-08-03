Cầu Đuống mới gần 1.850 tỷ đồng chuẩn bị hợp long

TPO - Sau nhiều tháng thi công, cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đang dần thành hình. Nhịp chính chuẩn bị hợp long, các hạng mục đường dẫn được gấp rút hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa công trình gần 1.850 tỷ đồng về đích trong tháng 9/2026.
Nhịp chính trên sông của cầu được dự kiến chuẩn bị hợp long. Đồng thời, đơn vị thi công cũng phấn đấu cơ bản hoàn thành cầu Đuống mới trong tháng 9 năm nay.
Nhằm đảm bảo tiến độ, đội ngũ công nhân duy trì thi công từ 6h đến 10h30 và từ 14h30 đến 19h để hạn chế tác động của thời tiết nắng nóng, nâng cao hiệu quả làm việc trên công trường.