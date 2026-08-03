Cầu Đuống mới gần 1.850 tỷ đồng chuẩn bị hợp long

TPO - Sau nhiều tháng thi công, cầu Đuống mới tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đang dần thành hình. Nhịp chính chuẩn bị hợp long, các hạng mục đường dẫn được gấp rút hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa công trình gần 1.850 tỷ đồng về đích trong tháng 9/2026.