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Thế giới

Oanh tạc cơ Nga ném bom xóa sổ một trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom của nước này đã triển khai bom FAB để tấn công các mục tiêu tại vùng Donbass và Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh ghi lại cảnh bom FAB phát nổ, san phẳng các trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine gần tiền tuyến.

Theo cơ quan này, bom FAB được triển khai từ máy bay ném bom chiến thuật Su-24, nhằm vào các mục tiêu tại những khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk nhưng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, cũng như tại vùng Kharkov của Ukraine.

Bom FAB tấn công các trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine. (Nguồn: RT)

Quân đội Nga bắt đầu tích cực sử dụng bom FAB được trang bị bộ kit cánh tích hợp mô-đun hiệu chỉnh và dẫn đường (UMPK) từ đầu năm 2023.

Bộ kit này đã biến các loại bom rơi tự do đời cũ thành vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao và mở rộng đáng kể tầm hoạt động, cho phép máy bay thả bom từ khoảng cách nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không đối phương.

Ban đầu, các bộ kit UMPK được sử dụng với các loại bom nổ mạnh FAB-250 hoặc FAB-500 (có trọng lượng lần lượt là 250 kg và 500 kg). Về sau, chúng bắt đầu được trang bị cho các loại bom hạng nặng hơn như FAB-1500 và FAB-3000.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh tấn công thành công một đầu máy xe lửa tại vùng Kharkov. Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào hệ thống đường sắt của Ukraine trong những tuần gần đây, cho rằng hệ thống này đang được lực lượng của Kiev sử dụng để vận chuyển binh lính, khí tài và vật tư.

Đầu máy xe lửa tại Kharkov bị tấn công. (Nguồn: RT)

Việc các đầu máy xe lửa bị phá hủy đã trở thành vấn đề cấp bách đối với chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky, do các đồng minh nước ngoài của Kiev không thể cung cấp phương tiện thay thế. Ukraine sử dụng cùng loại đường ray với Nga, vốn là một phần của cùng một mạng lưới đường sắt khổ 1.520 mm.

Bộ Quốc phòng Nga còn công bố một đoạn video khác, ghi lại cảnh tên lửa đạn đạo Iskander của Nga phá hủy hoàn toàn một đoàn tàu chở khí tài quân sự của Ukraine tại một địa điểm không được tiết lộ.

Đoàn tàu chở khí tài quân sự Ukraine bị tấn công. (Nguồn: RT)

Kể từ ngày 1/8, quân đội Nga đã tiến hành 12 đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các mục tiêu của Ukraine.

Theo đó, các cơ sở công nghiệp quốc phòng - bao gồm cả những cơ sở sản xuất máy bay không người lái - cùng các trung tâm hậu cần và cơ sở hạ tầng về nhiên liệu, năng lượng và giao thông vận tải phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine đều đã bị tấn công. Mátxcơva khẳng định không bao giờ tấn công dân thường mà chỉ nhắm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #chiến sự Nga Ukraine #trung tâm chỉ huy Ukraine #máy bay ném bom Nga

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