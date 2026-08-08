Tàu Hải quân cứu nữ du khách bị sóng cuốn trôi ở bán đảo Sơn Trà

TPO - Sau nhiều giờ triển khai tìm kiếm, Tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân đã cứu được một nữ du khách trong nhóm 4 người bị sóng cuốn trôi khi chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Chiều 8/8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được thông tin về việc 4 du khách Việt Nam (gồm 1 nam, 3 nữ) trong quá trình chụp ảnh tại khu vực Mũi Nghê thuộc bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng không may bị sóng cuốn trôi. Nam du khách may mắn được tàu cá cứu vớt, 3 nữ du khách mất tích.

Lực lượng Vùng 3 Hải quân triển khai tìm kiếm các nữ du khách mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng của Vùng 3 Hải quân đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn. Tàu 629 thuộc Vùng 3 Hải quân nhanh chóng cơ động đến khu vực được xác định có người gặp nạn, tổ chức quan sát, tìm kiếm trên mặt biển.

Đến 14 giờ 30 cùng ngày, tại khu vực biển Đà Nẵng, Tàu 629 đã tìm kiếm và cứu nạn được một nữ du khách là chị Trương Thị Phương (SN 2002, quê Thăng Bình, Đà Nẵng). Nạn nhân được đưa lên tàu, chăm sóc, kiểm tra tình trạng sức khỏe và bảo đảm an toàn.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, hiện Tàu 629 cùng các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp tục tổ chức tìm kiếm 2 nữ du khách còn lại tại khu vực biển Mũi Nghê.