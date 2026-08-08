Ô tô biển Hà Nội mắc 96 lỗi phạt nguội ở Phú Thọ, riêng tháng 7 vi phạm tốc độ 21 lần

TPO - Từ tháng 2 đến tháng 7, một ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội bị ghi nhận tới 96 lỗi phạt nguội tại Phú Thọ, chủ yếu liên quan đến vi phạm tốc độ. Đáng chú ý, chỉ trong tháng 7, phương tiện này bị phát hiện vi phạm tốc độ 21 lần, trong khi các lỗi vẫn đang ở trạng thái “chưa xử phạt”.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa công khai danh sách các phương tiện giao thông bị phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát (phạt nguội) trong tháng 7.

Cụ thể, qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện, ghi nhận và ra thông báo vi phạm đối với 3.055 trường hợp ô tô vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại các địa bàn phường Việt Trì, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú, phường Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc và xã Yên Lạc.

Hệ thống camera giám sát lắp đặt tại Việt Trì, Phú Thọ.

Các hành vi vi phạm chủ yếu là những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Trong đó, có 2.383 trường hợp vi phạm tốc độ, 485 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 187 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Đáng chú ý, trong danh sách các phương tiện giao thông bị phạt nguội trong tháng 7, một ô tô mang biển kiểm soát Hà Nội 29A-64xxx bị ghi nhận vi phạm tốc độ tới 21 lần trên các tuyến đường thuộc phường Việt Trì và phường Vân Phú.

Tra cứu trên ứng dụng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông cho thấy, ô tô mang biển kiểm soát 29A-64xxx đã dính 96 lỗi phạt nguội, chủ yếu là lỗi vi phạm tốc độ. Các lỗi này hiện đang ở trạng thái “chưa xử phạt”.

Theo VNeTraffic, ô tô này bị phạt nguội lần đầu tiên trong năm nay vào ngày 22-2, với lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h trên đường Nguyễn Tất Thành, khu vực gần đường Lê Lợi mới, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ.

Lần gần nhất phương tiện này bị ghi nhận vi phạm là ngày 30-7, với lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h tại đường Nguyễn Tất Thành, khu vực gần đường Lê Lợi mới.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, ô tô chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trường hợp vượt từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Nếu lái ô tô vượt quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h, người điều khiển bị phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp vượt quá tốc độ quy định trên 35 km/h có thể bị phạt từ 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Với quy trình xử phạt nguội hiện nay, trong vòng 10 ngày kể từ khi phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về phương tiện, chủ phương tiện thông qua cơ sở dữ liệu điện tử.

Trong tháng 7, xe ô tô mang biển số 29A-64xx có 21 lần vi phạm tốc độ.

Nếu chủ phương tiện không cư trú tại nơi phát hiện vi phạm, kết quả thu thập sẽ được chuyển đến công an cấp xã hoặc phòng cảnh sát giao thông nơi người đó cư trú để xử lý.

Sau đó, thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện bằng văn bản hoặc phương thức điện tử, cùng với yêu cầu đến trụ sở công an để giải quyết.

Thông tin vi phạm giao thông sẽ được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ứng dụng VNeTraffic hoặc được công an địa phương công bố theo từng tháng để chủ phương tiện biết, tra cứu.

Quá thời hạn 20 ngày kể từ khi gửi thông báo vi phạm mà chủ phương tiện không đến trụ sở giải quyết, người có thẩm quyền xử phạt tại nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm và cơ quan đăng ký xe.