Nhiều ô tô Lexus trên thùng xe đầu kéo hư hỏng sau vụ cháy

TPO - Chiếc xe đầu kéo chở nhiều ô tô Lexus di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bốc cháy từ lốp xe. Khi đến khu vực trạm dừng nghỉ, lửa bùng lên dữ dội ở phía sau xe.

Clip vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 10h ngày 8/8, xe ô tô đầu kéo chở nhiều ô tô Lexus trên thùng xe di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Quá trình di chuyển qua địa phận tỉnh Hưng Yên, lửa bùng phát từ phía lốp sau.

Khi xe này di chuyển đến trạm dừng nghỉ V23 thì dừng lại. Lúc này, ngọn lửa bùng lên dữ dội phía sau thùng xe, nơi chở ô tô con Lexus.

Phát hiện sự việc, tài xế cùng nhân viên trạm dừng nghỉ dùng vòi nước, bình chữa cháy đến hỗ trợ dập lửa.

Theo nhân chứng, khi phát hiện xe cháy lốp trên cao tốc, tài xế cùng một số người đi đường đã dùng bình cứu hỏa dập nhưng bất thành. Sau đó, tài xế tiếp tục lái vào trạm dừng nghỉ.

Sau khoảng 15 phút đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, vụ việc khiến 3 chiếc ô tô Lexus trên thùng xe bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.