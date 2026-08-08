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Bộ Quốc phòng giải thể, tổ chức lại nhiều Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực

Nguyễn Minh

TPO - Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, nhiều Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực được giải thể, tổ chức lại, trong đó một số được tổ chức thành các trung đoàn bộ binh, trung đoàn hỗn hợp trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, thành phố.

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về giải thể, tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV), điều chuyển đơn vị và kiện toàn tổ chức lực lượng. Một số Ban Chỉ huy PTKV được tổ chức lại thành các trung đoàn bộ binh, trung đoàn hỗn hợp trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp tỉnh, thành phố.

Sáng 8/8, Bộ CHQS tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Ban Chỉ huy PTKV 1 - Bạc Liêu và Ban Chỉ huy PTKV 2 - Thới Bình; đồng thời tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 3 - Đất Mới thành Trung đoàn Bộ binh (khung thường trực) 46. Cùng với đó, các quyết định về công tác cán bộ và thành lập Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh (khung thường trực) 46 cũng được công bố.

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Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Cà Mau trao quyết định thành lập Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh (khung thường trực) 46. Ảnh: Báo Cà Mau

Trước đó, tại Quân khu 3, Bộ CHQS các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể, tổ chức lại các Ban Chỉ huy PTKV thành trung đoàn bộ binh trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình và Bộ CHQS thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố quyết định giải thể các Ban Chỉ huy PTKV.

Tại Hưng Yên, Bộ CHQS tỉnh giải thể Ban Chỉ huy PTKV 2 - Hưng Hà và PTKV 3 - Trà Lý; tổ chức lại PTKV 1 - Yên Mỹ thành Trung đoàn Bộ binh số 19. Cùng với đó, các Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV 1, 2, 3 được giải thể, kết thúc hoạt động và thành lập Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh số 19.

Tại Quảng Ninh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lại Ban Chỉ huy PTKV 1 - Quảng Hà thành Trung đoàn Bộ binh 17, có Đại đội đảo Vĩnh Thực; PTKV 2 - Bình Liêu thành Trung đoàn Bộ binh 18. Đồng thời, các Ban Chỉ huy PTKV 3 - đặc khu Vân Đồn, PTKV 4 - Hạ Long và PTKV 5 - Quảng Yên được giải thể.

Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình công bố quyết định giải thể 3 Ban Chỉ huy PTKV gồm PTKV 1 - Phù Vân, PTKV 2 - Tam Điệp và PTKV 3 - Đông A; các đơn vị trực thuộc được điều chuyển về trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh đồng thời công bố quyết định giải thể các Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV tương ứng.

Tại Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên công bố quyết định giải thể PTKV 1 - Đức Xuân và PTKV 2 - Phú Lương; tổ chức lại PTKV 3 - Sông Công thành Trung đoàn Bộ binh 5 trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Cùng với đó là các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm và kiện toàn Đảng bộ Trung đoàn Bộ binh 5.

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Cán bộ, chiến sĩ một đơn vị Quân đội duyệt đội ngũ. Ảnh: Nguyễn Minh

Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng giải thể PTKV 3 - Nguyên Bình và PTKV 4 - Quảng Uyên; tổ chức lại PTKV 1 - Trường Hà thành Trung đoàn Bộ binh 3 và PTKV 2 - Bảo Lạc thành Trung đoàn Bộ binh 4. Địa phương đồng thời điều động 46 cán bộ sĩ quan để đáp ứng yêu cầu tổ chức mới và kiện toàn lực lượng quân sự cấp xã.

Tại Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh công bố quyết định giải thể 3 Ban Chỉ huy PTKV, điều chuyển các đơn vị trực thuộc về Bộ CHQS tỉnh và tổ chức lại PTKV 3 - Tân Ninh thành Trung đoàn Bộ binh 42.

Bộ Tư lệnh TPHCM giải thể 4 Ban Chỉ huy PTKV; tổ chức lại PTKV 3 - Tân An Hội thành Trung đoàn Bộ binh 38 (khung thường trực) và PTKV 6 - Côn Đảo thành Trung đoàn Hỗn hợp 39…

Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng cũng đã công bố giải thể 5 Ban Chỉ huy PTKV; đồng thời thành lập Trung đoàn Bộ binh 40, Tiểu đoàn hỗn hợp Phú Quý và Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 75.

Quá trình sắp xếp tổ chức quân sự địa phương được thực hiện đồng bộ, với trọng tâm là tinh gọn đầu mối, tổ chức lại một số đơn vị thành trung đoàn, điều chuyển lực lượng và kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng.

Các đơn vị mới được yêu cầu nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, hoàn thiện văn kiện tác chiến, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quá trình chuyển đổi không làm gián đoạn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nguyễn Minh
#tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực #Phòng thủ khu vực #trung đoàn bộ binh #trung đoàn hỗn hợp #Bộ Chỉ huy Quân sự #Bộ Quốc phòng #Quân khu 1 #Quân khu 3 #Quân khu 7

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