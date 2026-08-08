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Pháp luật

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Đối tượng kê gạch trộm bánh xe ô tô ở Hà Nội khai nhận thêm nhiều vụ khác

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng có hành vi trộm cắp 2 bánh xe ô tô để ngoài đường khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội).

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Tang vật thu giữ. Ảnh CA

Đối tượng bị bắt giữ là Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội).

Như tin đã đưa, ngày 7/8, anh Trần Hùng Cường phát hiện ô tô VinFast VF5 đỗ tại khu đô thị Thanh Hà (xã Bình Minh, Hà Nội) bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái.

Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh đã phối hợp với Đội 6 - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội rà soát hệ thống camera xác minh các đối tượng liên quan.

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Đối tượng Linh (áo đen) tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, sau 6 tiếng từ thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc là Trịnh Duy Linh.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Linh khai nhận đã trộm 2 bánh xe ô tô trên, đồng thời thừa nhận đã gây ra một số vụ việc tương tự trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ tang vật để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Hà
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