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Pháp luật

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Cảnh sát giao thông Đà Nẵng test ma túy hàng loạt tài xế trước giờ xuất bến

Hoài Văn

TPO - Hàng chục tài xế, phụ xe khách tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng được kiểm tra nhanh ma túy trước giờ xuất bến.

Ngày 8/8, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn trọng điểm về ma túy, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT) phối hợp Công an phường An Khê tổ chức kiểm tra, test nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe khách tại Bến xe Trung tâm thành phố.

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra các phương tiện chuẩn bị xuất bến, đặc biệt là xe chạy các tuyến vận tải liên tỉnh.

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CSGT Đà Nẵng test ma túy hàng loạt tài xế trước giờ xuất bến

Bên cạnh test nhanh ma túy, CSGT kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, giấy tờ liên quan, việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông và những điều kiện bảo đảm an toàn cho hành khách.

Qua kiểm tra 22 tài xế và 3 phụ xe, tất cả đều có kết quả âm tính với ma túy, đủ điều kiện điều khiển và phục vụ vận tải hành khách.

Trước đó, ngày 6/8, các tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 cũng tiến hành test nhanh ma túy đối với 13 lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách đang lưu thông trên các tuyến đường. Kết quả, toàn bộ đều âm tính.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp vận tải, đơn vị quản lý bến xe, lái xe và phụ xe nghiêm túc chấp hành pháp luật; tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Hoài Văn
#Cảnh sát giao thông #Đà Nẵng #kiểm tra ma túy #xe khách #an toàn giao thông #bến xe #tài xế

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