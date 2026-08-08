Chiếm đoạt 14 tỷ đồng bằng chiêu huy động tiền cho vay đáo hạn

TPO - Với chiêu trò cần tiền để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi, trú thôn Kon Jri Xút, xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động và chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân, Hằng đưa ra thông tin đang cần huy động tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Để tạo lòng tin, Hằng này đưa ra mức lãi và cam kết sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi trong thời gian ngắn.

Thời gian đầu, Hằng thực hiện việc thanh toán tiền gốc, lãi theo thỏa thuận. Việc này khiến nhiều người tin tưởng và tiếp tục giao tiền cho Hằng.

Công an Quảng Ngãi thi hành quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hằng.

Tuy nhiên, thời gian sau đó, khi huy động được tiền từ những người khác, Hằng không sử dụng vào mục đích như đã đưa ra mà lấy tiền trả các khoản nợ trước, đồng thời chi tiêu cá nhân. Khi số tiền phải trả ngày càng lớn, Hằng mất khả năng thanh toán.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hằng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình xác minh, điều tra, Hằng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ khởi tố Nguyễn Thị Hằng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.