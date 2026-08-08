Mua viên nén đông y trôi nổi về dán nhãn 'lương y' để tiêu thụ

TPO - Đỗ Tiến Hưng mua sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc, rồi lập tài khoản facebook “Lương y Lý Thị Mơ”, là người không có thật để quảng cáo, bán hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Từ tháng 4/2025 đến 25/5/2025, Đỗ Tiến Hưng (SN 1993, trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) mua các sản phẩm đông y dạng viên không phải là thuốc, từ nhiều nguồn.

Sau đó, Hưng đóng gói các sản phẩm, thiết kế tem, nhãn rồi quảng cáo như thuốc điều trị bệnh xương khớp.

Ban đầu, đối tượng sử dụng tên, thông tin của một lương y tại Hà Nội để ghi trên bao bì. Sau đó, Hưng chuyển sang sử dụng tên “Lương y Lý Thị Mơ”, là người không có thật.

Để bán hàng, Hưng lập các fanpage trên Facebook với nội dung quảng cáo thuốc chữa bệnh xương khớp.

Nhân viên gọi điện tư vấn, giới thiệu là người thân của các “lương y” nhằm tạo lòng tin. Khách hàng mua thuốc được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh rồi chuyển tiền lại cho Hưng.

Ngoài trường hợp trên, Cơ quan điều tra cũng xác định Hồ Thị Hoa (SN 1989) và Ngô Thị Nhung (SN 1998), cùng trú tại phường Gia Sàng (tỉnh Thái Nguyên) có hành vi tương tự.

Đối tượng Hồ Thị Hoa (áo đen) và hàng giả là thuốc chữa bệnh bị cơ quan công an thu giữ

Theo đó, hai người mua các sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc, tự đóng gói, dán tem nhãn, lập nhiều fanpage Facebook để quảng cáo và bán cho khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, Hưng, Hoa và Nhung đã bán hàng ngàn sản phẩm thuốc đông y giả trên phạm vi cả nước.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai là bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên để được giải quyết theo quy định.