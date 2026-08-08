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Phá đường dây vận chuyển vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam

Hoàng Nam

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 210 kg vật liệu nổ các loại.

Clip bắt giữ Nguyễn Duy Khánh.

Ngày 8/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa thực hiện thành công giai đoạn 2 chuyên án QT326.2, đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào qua biên giới Quảng Trị để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 7/8, tại khu vực biên giới xã Trường Sơn, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Làng Mô và Đồn Biên phòng Nhật Lệ tổ chức mật phục, bắt quả tang Nguyễn Duy Khánh (SN 1980, trú thôn Kim Sen, xã Trường Sơn) về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

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Nguyễn Duy Khánh và tang vật vụ án.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao vật liệu nổ có tổng trọng lượng 68 kg, một xe máy và một điện thoại di động.

Qua đấu tranh, tuyên truyền, vận động, Khánh tiếp tục tự nguyện khai báo và giao nộp thêm 2 bao vật liệu nổ nặng 67 kg; 6 quả mìn tự chế nặng khoảng 1 kg; 2 thanh vật liệu nổ dạng trụ tròn nặng 0,3 kg cùng 7 kíp nổ.

Trước đó, ngày 23/7, trong giai đoạn 1 của chuyên án QT326.2, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Văn Ngọc Trường, trú xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, về hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ 74 kg thuốc nổ.

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Lực lượng chức năng lấy lời khai Nguyễn Duy Khánh.

Như vậy, qua hai giai đoạn của chuyên án QT326.2, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ 2 đối tượng, thu hơn 210 kg vật liệu nổ các loại.

Lực lượng đánh án đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật và đưa đối tượng, phương tiện về Đồn Biên phòng Làng Mô để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án và bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Hoàng Nam
#bộ đội Biên phòng #chuyên án #mua bán #vật liệu nổ #Lào vào Việt Nam #bắt giữ 2 đối tượng #Quảng Trị

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