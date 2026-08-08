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Pháp luật

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Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng đánh con riêng người tình ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Đối tượng Dương Đại Long bắt con gái người tình quỳ và dùng roi đánh đến bầm tím nhiều chỗ trên cơ thể vừa bị bắt tạm giam.

Ngày 8/8, Công an TP Đồng Nai và Công an phường Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Đại Long (SN 1997), thường trú tại KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TPHCM) để điều tra về tội "Hành hạ người khác".

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Đối tượng Dương Đại Long tại cơ quan Công an (ảnh: CACC)

Quá trình đấu tranh, Dương Đại Long thừa nhận hành vi bạo hành bé P.G.K.L. (11 tuổi), là con riêng của bà Đ.T.M.L. (35 tuổi, người tình của Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai nhanh chóng củng cố chứng cứ, thu thập các vật chứng, thông tin liên quan và ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam Dương Đại Long.

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Đối tượng Dương Đại Long dùng vũ lực đánh gây thương tích con gái người tình

Như Tiền phong đã đưa tin, vào ngày 30/7/2026, cháu gái tên P.G.K.L (SN 2015, ngụ KP. Tân Bình 2, P. Bình Phước, TP. Đồng Nai) được cậu ruột là anh L.Đ.T. (SN 1990, ngụ KP. Tân Đồng, P. Bình Phước, TP. Đồng Nai) đưa đến Công an phường trình báo về việc bị người lớn bạo hành.

Ngay sau đó, Công an phường đã vào cuộc xác minh. Tại cơ quan công an, Dương Đại Long khai nhận, Long và chị L.T.M.L có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2021, cùng với con gái riêng của chị là cháu P.G.K.L. Do thời gian gần đây, cháu P.G.K.L bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém nên Long thường xuyên kiểm tra cháu học bài ban đêm và nhiều lần dùng vũ lực đánh đập cháu P.G.K.L. Đỉnh điểm là các ngày 27, 28 và 29/7/2026, Long dùng tay kéo tai, tát vào mặt khiến cháu P.G.K.L khóc thét vì đau đớn, thậm chí Long dùng tay đánh vào mặt khiến cháu P.G.K.L bị chảy máu mũi.

Riêng tối 29/7/2026, Long không cho cháu đi tắm mà bắt cháu quỳ gối tại phòng ngủ rồi dùng một thanh gỗ nhỏ dài khoảng 60cm (được quấn kín bằng băng keo trong) đánh liên tiếp vào vùng chân và mông của cháu P.G.K.L. Bị đánh đau, cháu P.G.K.L khóc thì Long dí thanh gỗ vào gần miệng cháu và yêu cầu phải im lặng. Sau đó Long bắt cháu P.G.K.L quỳ gối úp mặt vào cửa đến khoảng 1 giờ sáng ngày 30/7/2026 mới cho đi ngủ.

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Thương tích trên cơ thể bé gái sau những trận đòn của người tình của mẹ (ảnh: CACC)

Điều đáng nói, tất cả những lần Long đánh đập, bạo hành cháu P.G.K.L đều có mặt mẹ cháu là chị L.T.M.L chứng kiến nhưng vẫn không can ngăn hoặc có động thái gì để bảo vệ con gái của mình.

Đến tối 30/7/2026, tranh thủ lúc đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của một người ở gần nhà để gọi điện cho cậu ruột là anh L.Đ.T cầu cứu. Nhờ đó, anh L.Đ.T biết cháu gái bị bạo hành nên nhanh chóng đến giải cứu và đưa cháu P.G.K.L. đến Công an phường Bình Phước trình báo sự việc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Bạo hành #Bé trai 3 tuổi nghi bị bạo hành #Người tình #Cha dượng #Con riêng #Vũ lực

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