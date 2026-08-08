Tách hồ sơ điều tra sai phạm của phòng giao dịch sau vụ nữ nhân viên chiếm đoạt vốn vay của khách hàng

TPO - Lợi dụng niềm tin của khách hàng trong quá trình làm hồ sơ vay vốn, nữ nhân viên của một phòng giao dịch ngân hàng bị cáo buộc dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt 847 triệu đồng, đối mặt mức án đến tù chung thân. CQĐT đã tách hồ sơ để điều tra dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng của phòng giao dịch này.

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Lê Ngọc Hà (SN 1992, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại Phòng giao dịch Quận 9 (cũ) của một ngân hàng, Nguyễn Lê Ngọc Hà được giao tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục vay vốn. Tuy nhiên, Hà bị cáo buộc đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng để thực hiện nhiều hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền giải ngân.

Nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn T., người nhiều lần thế chấp nhà đất để vay vốn tại ngân hàng phục vụ nhu cầu sửa chữa nhà và tiêu dùng.

Cơ quan tố tụng xác định, tháng 7/2019, Hà tư vấn bà T. vay khoản tín dụng 1,2 tỷ đồng. Theo phương án Hà đưa ra, 470 triệu đồng sẽ được dùng để tất toán một khoản vay trước đó, số tiền còn lại 730 triệu đồng cho người quen của bà T. vay.

Sau khi khoản vay được giải ngân, thay vì dùng 470 triệu đồng để tất toán dư nợ như cam kết, Hà bị cáo buộc đã chuyển số tiền này vào tài khoản do mình quản lý. Sau đó, tiền tiếp tục được luân chuyển qua một số tài khoản khác trước khi vào tài khoản của Hà và Hà dùng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để che giấu việc khoản vay cũ chưa được tất toán, Hà lập bảng kê số tiền gốc và lãi cao hơn thực tế rồi gửi qua Zalo cho bà T. Theo hướng dẫn này, bà T. tiếp tục nộp tiền vào tài khoản thu nợ mà không biết khoản vay cũ đã bị Hà chiếm đoạt tiền để tất toán vẫn còn tồn tại.

Đến tháng 10/2020, khi bà T. không còn nhu cầu vay vốn mua ô tô, Hà vẫn thông báo hồ sơ đã được phê duyệt và yêu cầu khách hàng đến ký thủ tục giải ngân để “hoàn quỹ”. Tin tưởng nhân viên ngân hàng, bà T. ký hồ sơ nhận khoản vay 377 triệu đồng. Số tiền này sau đó bị Hà chiếm đoạt để trả nợ cá nhân.

Theo cáo trạng, tổng số tiền Nguyễn Lê Ngọc Hà bị cáo buộc chiếm đoạt của bà T. là 847 triệu đồng. Quá trình điều tra, Hà khai nhận hành vi chiếm đoạt số tiền này.

Tách hồ sơ điều tra sai phạm của ngân hàng

Viện KSND TPHCM truy tố Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Với hành vi chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên, điều luật quy định mức hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Liên quan đến hồ sơ cấp tín dụng cho bà Nguyễn T., đến nay ngân hàng chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu để làm rõ dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với các cá nhân tham gia duyệt hồ sơ cấp tín dụng và giải ngân.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tách phần hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.