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Cà Mau tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn Bộ binh 46

Tân Lộc

TPO - Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Bạc Liêu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Thới Bình được giải thể. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Đất Mới tổ chức lại thành Trung đoàn Bộ binh 46.

Ngày 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn Bộ binh trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Bạc Liêu và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Thới Bình sẽ giải thể. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Đất Mới tổ chức lại thành Trung đoàn Bộ binh (KTT) 46.

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Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Văn Đông.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau điều động, bổ nhiệm cán bộ; thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh 46 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh việc tổ chức lại đơn vị là bước chuyển quan trọng về phương thức lãnh đạo, chỉ huy nhằm xây dựng lực lượng thường trực có chất lượng tổng hợp cao. Cán bộ, chiến sĩ các nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật và chăm lo đời sống bộ đội.

Thượng tá Đinh Hải Đăng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 46, cam kết, sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện văn kiện sẵn sàng chiến đấu; duy trì kỷ luật nghiêm và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tân Lộc
#Cà Mau #Trung đoàn Bộ binh #phòng thủ khu vực #quân sự #bộ quốc phòng #quân khu #đảng bộ

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