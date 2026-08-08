Chốt thời hạn đặt tên cầu vượt 2.400 tỷ đồng

TPO - TP. Huế lấy ý kiến người dân về tên gọi cây cầu vượt cửa biển Thuận An trước khi hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Hai phương án tên gọi hiện được đưa ra để lấy ý kiến là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương.

Ngày 8/8, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết vừa yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của người dân về tên gọi cầu qua cửa biển Thuận An (phường Thuận An), nhằm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Cầu vượt cửa biển Thuận An, TP. Huế. Ảnh: Ngọc Văn.

Theo văn bản chỉ đạo của UBND TP. Huế, việc lấy ý kiến được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố về kết quả khảo sát người dân trên ứng dụng Hue-S và quá trình hoàn thiện hồ sơ trình thông qua nghị quyết đặt tên công trình.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố kéo dài hoạt động khảo sát trên ứng dụng Hue-S để người dân có thêm thời gian tham gia đóng góp ý kiến.

Người dân có thể tham gia khảo sát bằng cách đăng nhập ứng dụng Hue-S, chọn banner Khảo sát đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An, sau đó lựa chọn phương án đặt tên và gửi ý kiến. Kết quả lấy ý kiến sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tổng hợp, báo cáo UBND TP. Huế trước ngày 20/8.

Hiện có hai phương án tên gọi được đưa ra để lấy ý kiến. Phương án thứ nhất là cầu Cửa Thuận, phương án thứ hai là cầu Thai Dương.

Cầu qua cửa biển Thuận An là hạng mục quan trọng thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.

Ngày 30/4, công trình đã được thông xe kỹ thuật, cho phép các phương tiện lưu thông qua cầu. Việc đưa vào sử dụng đã góp phần kết nối giao thông khu vực ven biển, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và du lịch địa phương.

Đến nay, tuyến đường bộ ven biển cùng cầu qua cửa biển Thuận An cơ bản hoàn thành. Các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như hệ thống cây xanh, vệ sinh công trường và các phần việc phụ trợ để bàn giao cho chủ đầu tư đưa công trình vào khai thác.