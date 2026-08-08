Mưa lớn làm nhiều cây rừng ngã đổ trên đèo Bảo Lộc

TPO - Mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây rừng ngã đổ tại nhiều vị trí trên đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, gây cản trở giao thông.

Chiều 8/8, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến nhiều cây rừng ngã đổ tại nhiều vị trí trên đèo Bảo Lộc, đoạn qua xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, gây cản trở giao thông.

Nhiều cây rừng ngã đổ trên đèo Bảo Lộc sau mưa lớn.

Theo thông tin từ UBND xã Đạ Huoai 2, mưa lớn kèm gió mạnh làm nhiều cây rừng ven đèo Bảo Lộc bật gốc, ngã chắn ngang mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Đạ Huoai 2 đã huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với Trạm CSGT Mađaguôi - Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường xử lý.

Các lực lượng sử dụng cưa máy, dao rựa cắt dọn cây đổ, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua đèo.

Lực lượng chức năng khẩn trương xử lý hiện trường.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý xong 4 vị trí có cây rừng ngã đổ trên đèo Bảo Lộc, khôi phục giao thông qua tuyến.

Theo UBND xã Đạ Huoai 2, ngoài khu vực đèo Bảo Lộc, mưa lớn kèm gió giật mạnh cũng làm nhiều cây xanh trên các tuyến đường khác của địa phương bị ngã đổ. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, dọn dẹp những vị trí còn bị ảnh hưởng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.