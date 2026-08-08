Thu Minh và Hương Tràm không nhìn mặt nhau suốt 14 năm vì lý do gì?

TPO - Cái ôm của Thu Minh và Hương Tràm là khoảnh khắc gây sốt trên mạng xã hội một tuần qua. Các khán giả đã chờ đợi quá lâu để chứng kiến màn tái hợp của bộ đôi thầy - trò đình đám bậc nhất showbiz Việt ngày nào.

14 năm dai dẳng, Thu Minh và Hương Tràm không tương tác với nhau và không một lần kết hợp trong âm nhạc. Họ từng là bộ đôi thầy - trò cùng nhau đi qua hành trình khốc liệt ở The Voice mùa một, đã nếm đủ cay đắng, ngọt bùi trước khi giành ngôi quán quân ở đường đua toàn những đối thủ lớn.

Khán giả kỳ vọng Thu Minh và Hương Tràm sẽ là "cặp bài trùng" nâng đỡ, hỗ trợ nhau tỏa sáng trong âm nhạc. Trong đó, vai trò của Thu Minh sẽ quan trọng hơn, khi nữ ca sĩ phải dìu dắt cô gái 17 tuổi Hương Tràm từng bước dấn thân vào đường đua âm nhạc và gia nhập showbiz Việt đầy cạm bẫy. Tuy vậy, thực tế là sau cuộc thi đình đám năm ấy, 2 thầy trò "cạch mặt nhau", không rõ vì điều gì, họ tách biệt đến hơn một thập kỷ.

Cho đến khi Thu Minh bước ra Phao cứu sinh concert của Hương Tràm trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Và từng cái ôm, cử chỉ thân mật của 2 thầy trò biến thành khoảnh khắc gây bão mạng xã hội.

Thu Minh bày tỏ hãnh diện về Hương Tràm.

"Phao cứu sinh" cho cả Thu Minh và Hương Tràm

Thu Minh bước ra sân khấu và tiếng hô hào từ khán giả lấn át cả nhạc. Đây là bất ngờ lớn nhất mà Hương Tràm đưa vào Phao cứu sinh concert. Nó không đơn thuần là sự xuất hiện theo kiểu bí mật, "secret" để gây hứng thú cho khán giả. Thay vào đó, sự hiện diện của Thu Minh làm ngỡ ngàng cả showbiz Việt. Vì, chẳng ai nghĩ một mối lương duyên giữa 2 thầy - trò tưởng chừng đổ vỡ hoàn toàn lại được hàn gắn ở sự kiện này.

Đó là chiếc "phao cứu sinh" đúng nghĩa cho cả Thu Minh và Hương Tràm. Từ rất lâu rồi, Thu Minh mới là tâm điểm của sự bàn tán trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ bước ra sân khấu với ngoại hình trẻ trung và chưa bao giờ người ta thấy Thu Minh hát hăng say, hào sảng đến vậy trong khoảng 5-7 năm gần đây.

Hương Tràm thì tung ra chiếc "phao cứu sinh" cho chính mình. Trước khi Phao cứu sinh concert tổ chức, hiệu ứng của chương trình không quá mạnh. Đó là kết quả của một giai đoạn Hương Tràm về nước, làm lại sự nghiệp bằng album Phao cứu sinh nhưng sức hút không quá mạnh.

Thế nhưng, màn tái hợp của Thu Minh, Hương Tràm đẩy sức nóng Phao cứu sinh concert lên tới đỉnh điểm. Các từ khóa "Thu Minh tái hợp Hương Tràm", "Hương Tràm làm lành với Thu Minh" bứt phá lên nhóm đầu tìm kiếm ở mạng xã hội. Đây chính là đòn bẩy để đưa Hương Tràm trở lại với vị thế ca sĩ có sức ảnh hưởng. Và cũng có thể là cảm hứng để Thu Minh trở lại nhạc Việt, hoạt động sôi nổi hơn và lấy lại hào quang xưa.

Trên sân khấu, Thu Minh ôm lấy Hương Tràm và nói: "Trong 14 năm qua, có vui buồn, hờn giận và cả hạnh phúc. Chúng ta hãy coi đó là hành trang để mình trưởng thành hơn, thêm kinh nghiệm để vươn tới thành công hơn. Đối với chị, 14 năm trước hay 13 năm trước, chị thật sự không có một cái nhìn khác gì về đứa em cả. Với chị, em mãi là baby. You're my baby".

Đáp lại, Hương Tràm nghẹn ngào: "Sau Giọng hát Việt, em đã đi qua nhiều chặng đường, có thành công, có vấp ngã nhưng chưa bao giờ đi một mình. Mỗi lần em cần, chị đều ở đó lắng nghe, trả lời và động viên".

Chỉ vài ngày sau đêm diễn, Thu Minh tiếp tục chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc trên trang cá nhân, gọi Hương Tràm là "baby" như cách nữ ca sĩ từng gọi học trò từ những ngày đầu ở cuộc thi Giọng hát Việt năm 2012.

"Để ở đây kỷ niệm đáng trân trọng cho cột mốc mới trong sự nghiệp của baby. Và một lần nữa mình lại ở đó cùng em như ngày nào. Thú thật là trong những câu hát đầu tiên mình đã rất phải kìm nén cảm xúc để không nghẹn ngào ảnh hưởng đến bài hát", Thu Minh chia sẻ, đăng kèm loạt ảnh song ca với Hương Tràm ở Phao cứu sinh concert.

Hơn 10.000 khán giả tại Cung Điền kinh Mỹ Đình tối 1/8 chứng kiến hai nữ nghệ đứng chung sân khấu sau nhiều năm xa cách.

Phía sau cái ôm tình cảm giữa Thu Minh - Hương Tràm

Những khoảnh khắc tái hợp, hàn gắn đã xuất hiện quá nhiều ở thị trường nhạc Việt nói riêng và showbiz Việt nói chung. Nhưng câu chuyện giữa Thu Minh và Hương Tràm gây chú ý đặc biệt, vì họ lảng tránh nhau quá lâu, vì lý do thật sự là gì, chỉ những người trong cuộc mới biết. Mặt khác, khán giả quá ấn tượng với tình thầy - trò một thời của 2 ca sĩ, dẫn đến việc mong mỏi bộ đôi sẽ lại đứng chung sân khấu.

Quay ngược thời gian về năm 2012, đó là thời điểm The Voice mùa một lên sóng. Sau Vietnam Idol, nhạc Việt có thêm game show âm nhạc đình đám theo format tuyển chọn và đào tạo giọng hát mới. Format của The Voice tạo nên đột phá ở thị trường Việt khi 4 huấn luyện viên ngồi vào chiếc ghế quyền lực, quay lưng lại để nghe thí sinh và bấm chọn.

Nhiều năm cả 2 không tương tác với nhau.

Khi Hương Tràm bước ra sân khấu, hát I Will Always Love You của diva Whitney Houston, cả 4 HLV đứng ngồi không yên. Thu Minh ra sức giành giật Hương Tràm với rất nhiều lời hứa hẹn. Thực tế là khi Hương Tràm cất giọng, cô gái chỉ 17 tuổi nhưng đầy nội lực và tự tin trình diễn, phần lớn đều nghĩ lựa chọn hoàn hảo cho thí sinh này chính là Thu Minh.

Thu Minh và Hương Tràm đã đi qua hành trình dài để tiến đến chung kết, sau đó Hương Tràm đánh bại Đinh Hương, Xuân Nghi và Kiên Giang để giành ngôi quán quân. Trong hành trình ấy, những thí sinh mạnh của Thu Minh như Trúc Nhân, Phương Linh, Dương Trần Nghĩa rơi rụng lại.

Với Thu Minh, chỉ Hương Tràm đúng nghĩa là "ngựa chiến" để đương đầu với những thí sinh thực lực khác của Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ.

Trở lại câu chuyện về format của The Voice mùa một. Đây là game show để lại ấn tượng đặc biệt về câu chuyện thầy - trò, dìu nhau và nương tựa nhau để chiến thắng. Sức hút khủng khiếp của The Voice 2012 đã thống trị cuộc chơi game show thời ấy, phủ sóng truyền thông và mạng xã hội.

Tình thầy trò giữa Hà Hồ - Bùi Anh Tuấn hay Hà Hồ - Đinh Hương cũng đặc biệt. Nhưng "cặp bài trùng" Thu Minh - Hương Tràm là sự khác biệt. Số đông khán giả ấn tượng sâu đậm về bộ đôi, tin tưởng, yêu mến và kỳ vọng họ sau chương trình. Vậy nên khi xuất hiện thông tin Thu Minh và Hương Tràm rạn nứt, câu chuyện này liên tục gây sóng gió, bàn tán trên mạng xã hội.

Có người trách Thu Minh bạc bẽo. Và có người chỉ trích Hương Tràm vô ơn. Rất nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ giữa Thu Minh và Hương Tràm, về câu chuyện ai đúng, sai. Có thời điểm Trúc Nhân bị lôi vào câu chuyện này, sau khi có lần Thu Minh tuyên bố: "Trúc Nhân là học trò cưng".

Chính vì những lần Thu Minh khen Trúc Nhân là học trò cưng, khán giả lại suy luận rằng: "Trong mắt Thu Minh, Hương Tràm đã không còn tồn tại".

Cái ôm của Thu Minh và Hương Tràm đã chấm dứt mọi đồn đoán từ cộng đồng mạng. Đó là sự trọn vẹn cho 2 ca sĩ. Câu chuyện ồn ào, tranh cãi từ năm này qua tháng nọ cuối cùng cũng đi đến cái kết trọn vẹn. Đây cũng là thông tin tích cực đang lan tỏa giữa cuộc chơi ngập trong tranh cãi của showbiz Việt.

Hương Tràm dần tỏa sáng trở lại.

Hương Tràm đã vững bước trên đôi chân của mình

Màn kết hợp với Thu Minh giúp concert đầu tay của Hương Tràm thành câu chuyện "viral" trên mạng xã hội trong một tuần qua. Thành công của Phao cứu sinh concert diễn ra đúng thời điểm để giọng ca sinh năm 1995 tái khẳng định vị thế trên đường đua nhạc Việt. Hương Tràm có dịp quảng bá thêm các ca khúc trong album Phao cứu sinh, hát lại các hit cũ để hâm nóng tên tuổi.

Quan trọng hơn hết, sau 14 năm làm nghề, giọng ca gốc Nghệ An đã tổ chức một concert quy mô, nhiều màu sắc và đạt thành công như ý muốn. Hương Tràm đã hòa nhập vào cuộc chơi xây dựng thương hiệu concert cá nhân. Từ thành công của cột mốc này, sẽ có thêm nhiều concert cộp mác Hương Tràm tổ chức trong thời gian tới.

Từ thành công của The Voice 2012, Hương Tràm nổi lên khi còn rất trẻ. Khi game show khép lại, Hương Tràm mở cánh cửa để tiến vào showbiz Việt, đó là lúc sóng gió ập tới với nữ ca sĩ. Cô mất 5 năm để vươn tầm ngôi sao nhạc Việt từ bản hit Em gái mưa. Và khi đã chạm tới đỉnh cao, Hương Tràm bất ngờ tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học.

Ca sĩ sinh năm 1995 đã bỏ lỡ thời cơ vàng để bứt phá. Để rồi, khi hoàn thành tâm nguyện tại Mỹ, Tràm trở lại Việt Nam, gầy dựng lại sự nghiệp nhưng vất vả vì tên tuổi không còn hot như xưa. Phao cứu sinh concert là dự án thành công nhất của Hương Tràm từ khi sang Mỹ du học. Tất nhiên, sự thành công ấy chỉ vừa đủ và nữ ca sĩ còn cách một đoạn xa để lấy lại hào quang.

Cái ôm định mệnh của Hương Tràm và Thu Minh ở The Voice năm nào đã mở ra sự nghiệp rực sáng cho giọng ca xứ Nghệ. Sau 14 năm, vẫn là cái ôm đó nhưng trong tâm thế của 2 người đồng nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường. Một cánh cửa mới lại mở ra để Hương Tràm trở lại cuộc đua nhạc Việt và lấy lại thế thống trị năm nào.



Và lần này, Hương Tràm không còn đơn độc nữa. Ít nhất, bên cạnh cô sẽ có sự ủng hộ từ người thầy Thu Minh.