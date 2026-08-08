Xác minh clip nhóm người dừng ô tô ngay khúc cua trên đèo Hải Vân để ngắm cảnh

TPO - Chiếc xe dừng ngay khúc gập, hướng từ trên dốc đổ xuống, trong khi các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực này.

Ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ dừng ngay khúc cua trên đèo Hải Vân (nối thành phố Huế với Đà Nẵng). Nhóm người trong xe sang phía bên kia đường ngắm cảnh.

Xe dừng ngay khúc cua trên đèo Hải Vân. Ảnh cắt từ clip.

Theo hình ảnh ghi lại trong clip, khúc cua gập khuỷu tay, có độ dốc lớn. Xe dừng ngay khúc gập, hướng từ trên dốc đổ xuống. Trong khi đó, các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực này.

Nhiều người bày tỏ lo ngại vì việc dừng xe ngay khúc cua, lại ở ở vị trí khó quan sát và xử lý tình huống dễ gây nguy hiểm. Đặc biệt những xe từ trên dốc xuống khuất tầm nhìn sẽ khó tránh khỏi va chạm.

Hiện Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đang xác minh, làm rõ sự việc.