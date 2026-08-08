Vụ 3 cô gái bị sóng cuốn mất tích: Đã cấm trekking tự phát xuống Mũi Nghê từ lâu

TPO - Mũi Nghê - nơi nhóm người tới chụp ảnh rồi không may gặp nạn là khu vực không có trong các tuyến tham quan được phép trên bán đảo Sơn Trà.

Đến chiều nay (8/8), lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 trong số 3 cô gái bị sóng cuốn mất tích khi ra Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) chụp ảnh.

Các lực lượng trên tàu HQ-629, Vùng 3 Hải quân đã phát hiện, cứu được chị T.T.P. (24 tuổi, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) tại khu vực cách Mũi Nghê hơn 2 hải lý. Nạn nhân được đưa lên tàu chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Một trong số 3 người bị sóng cuốn được lực lượng chức năng cứu sống.

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng chức năng, tàu cá của ngư dân tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, kết hợp rà soát dọc bờ, để tìm hai nạn nhân đang mất tích.

Liên quan đến khu vực Mũi Nghê nơi các nạn nhân gặp nạn, đại diện Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho hay, Mũi Nghê là khu vực không có trong các tuyến tham quan được phép trên bán đảo Sơn Trà, khu vực này đã bị cấm trekking tự phát từ lâu.

"Nhóm người gặp nạn là người dân địa phương, tự ý đi bộ xuống khu vực Mũi Nghê. BQL khuyến cáo người dân, du khách phải tuân thủ thời gian và tuyến tham quan theo quy định, không được tự ý đi vào các khu vực cấm khi lên bán đảo Sơn Trà", đại diện BQL lưu ý.

Hiện bán BQL cho phép người dân, du khách tham quan các tuyến: Tiên Sa – Suối Ôm – đỉnh Bàn Cờ, đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc, ngã ba Bãi Bắc – Cây Đa di sản khi lên bán đảo Sơn Trà. Thời gian tham quan từ tháng 3 đến hết tháng 9 trong khung giờ 7h30 – 18h30, từ tháng 10 đến hết tháng 2 năm sau trong khung giờ 7h30 – 17h30 và sẽ tạm dừng khi có cảnh báo thời tiết xấu.

Mũi Nghê là khu vực không có trong các tuyến tham quan được phép trên bán đảo Sơn Trà.

BQL cũng quy định phương tiện cụ thể cho từng tuyến tham quan. Tuyến Tiên Sa – Suối Ôm – đỉnh Bàn Cờ được phép đi xe đạp, xe mô tô (trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động), đi bộ.

Tuyến Đỉnh Bàn Cờ – Bãi Bắc lưu thông 1 chiều, trừ xe đạp, xe tay ga và ô tô trên 24 chỗ. Tuyến Bãi Bắc – cây Đa di sản chỉ dành cho hoạt động đi bộ tham quan, dã ngoại.

Như Tiền Phong đã thông tin, Khoảng 6h sáng 8/8, một nhóm 6 người đi bộ ra Mũi chụp ảnh, không may 3 người gồm T.T.P., M.T.P., T.T.A.D (đều 24 tuổi, trú xã Thăng Bình, Đà Nẵng) bị sóng cuốn ra xa.Phát hiện sự việc, anh N.T. (30 tuổi, cùng trú xã Thăng Bình) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. Đến 8h cùng ngày, anh T. được một tàu cá cứu sống.