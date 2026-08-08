Xe tải tông xe máy, một người tử vong

TPO - Xe tải va chạm với xe máy đang lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 26, đoạn thuộc địa bàn Đắk Lắk, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Khoảng 12h22 ngày 8/8, tại Km119+700 quốc lộ 26, đoạn qua xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô tải biển số 47H-155.24 do ông Nguyễn Đình Thông điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Ea Phê đến xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk).

Khi xe tải đến Km119+700, quốc lộ 26 đoạn qua xã Krông Pắk đã xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 48AG-064.45 do ông Lý Văn G. (SN 1993) điều khiển chở theo ông Hoàng Văn H. (SN 1988, cùng trú xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ. Ông G. bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu do tài xế xe tải không chú ý quan sát để xảy ra tai nạn giao thông. Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.