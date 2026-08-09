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Thế giới

Israel thẳng thừng bác bỏ kế hoạch hòa bình Dải Gaza của Tổng thống Mỹ

Minh Hạnh

TPO - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ kế hoạch mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Dải Gaza, ngay cả khi quân đội Israel trên thực tế đã tạm dừng các cuộc tấn công tại khu vực này dưới áp lực từ nhà lãnh đạo Mỹ.

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Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ông Netanyahu hiện đang dồn sức cho chiến dịch tái tranh cử vào ngày 27/10, nhưng lại bị mắc kẹt giữa một bên là các bộ trưởng cánh hữu đang phẫn nộ trước những nhượng bộ tại Dải Gaza, và bên kia là ông Trump - người đang muốn thúc đẩy chấm dứt xung đột Dải Gaza thông qua một kế hoạch hòa bình mới gồm 15 điểm.

Hồi tháng 7, ông Trump thông báo đã có bước đột phá trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh mà cả Israel và Hamas đều đồng ý. Theo đó, lực lượng Israel sẽ rút quân trong khi Hamas giải giáp vũ khí. Đồng thời, một Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ phối hợp với cảnh sát Palestine để đảm bảo an ninh cho Dải Gaza.

Tuy nhiên, những vấn đề phức tạp đã nhanh chóng nảy sinh. Israel tuyên bố quân đội nước này tại Dải Gaza sẽ không di chuyển cho đến khi Hamas giải giáp vũ khí. Ngược lại, Hamas khăng khăng yêu cầu Israel phải ngừng tấn công trước khi họ bắt đầu thực hiện phần thỏa thuận liên quan đến việc xử lý kho vũ khí của mình.

"Israel không chấp nhận văn bản gồm 15 điểm này”, ông Netanyahu phát biểu khi bắt đầu cuộc họp với các bộ trưởng trong nội các ngày 9/8. Ông khẳng định quân đội "sẽ không thực hiện bất kỳ đợt rút quân nào cho đến khi Hamas bị tước bỏ vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạng nặng, vũ khí hạng nhẹ và tất cả các loại vũ khí khác”.

“Chúng ta đang nói đến việc giải giáp thực sự, chứ không phải giải giáp mang tính hình thức”, ông nhấn mạnh, đồng thời cho biết Israel đang thảo luận với Mỹ về kế hoạch này.

Ông Basem Naim - một quan chức cấp cao của Hamas - phát biểu với Reuters vào ngày 9/8, rằng nhóm này vẫn cam kết thực hiện lộ trình đã được thống nhất với các bên trung gian tại Cairo cách đây 10 ngày.

"Chúng tôi kỳ vọng các bên trung gian và bên bảo chứng là Mỹ sẽ gây sức ép buộc ông Netanyahu cùng chính phủ của ông tuân thủ lộ trình này, thay vì cản trở tiến trình vì các lý do chính trị và bầu cử nội bộ, đồng thời tiếp tục gây nguy hại cho an ninh và sự ổn định của khu vực”, ông Naim nói.

Hamas tránh sử dụng thuật ngữ "giải giáp vũ khí" và cho biết chỉ đồng ý bàn giao vũ khí để lưu kho dưới sự quản lý của một chính quyền Palestine do Mỹ hậu thuẫn. Chính quyền này sẽ điều hành các công việc tại Dải Gaza dưới sự giám sát của Hội đồng Hòa bình do ông Trump thành lập.

Hamas tuyên bố chấp thuận kế hoạch nhằm tránh nguy cơ tái bùng phát chiến tranh, gây ảnh hưởng đến người dân Dải Gaza, nhưng cũng nhấn mạnh rằng việc thực thi thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc Israel thực hiện các cam kết của mình trước, bao gồm cả việc rút quân.

Minh Hạnh
Reuters
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