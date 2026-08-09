Iran đòi Mỹ ‘sửa đổi hành vi’

TPO - Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ “sửa đổi hành vi”.

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Cơ quan này đồng thời đưa ra những yêu cầu mới có thể làm thay đổi tiến trình đàm phán về thỏa thuận quản lý tuyến đường thủy chiến lược và hoạt động tàu thuyền qua eo biển.

Ngày 8/8, đài truyền hình nhà nước Iran đăng tuyên bố của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Mohammad Bagher Zolghadr. Ông Zolghadr cũng là một chỉ huy thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tuyên bố nêu rõ, Mỹ không bao giờ được đe dọa Iran một lần nữa, đồng thời phải chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến với Iran và các lực lượng vũ trang đồng minh của Tehran trong khu vực.

Tuyên bố yêu cầu Washington dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran và rút lực lượng quân sự khỏi khu vực. Ngoài ra, Mỹ phải “bồi thường đầy đủ” cho Iran về những thiệt hại do chiến tranh gây ra, dỡ bỏ trừng phạt và giải phóng các tài sản của Iran một cách vô điều kiện.

Phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về yêu cầu mới của Iran.

Washington trước đó cho biết muốn đạt được thỏa thuận có thể chấp nhận được về eo biển Hormuz trước khi chấm dứt lệnh phong tỏa.

Theo thỏa thuận tạm thời được ký hồi tháng 6, kế hoạch dỡ bỏ trừng phạt và phương án bồi thường sẽ là một phần của thỏa thuận cuối cùng, còn vấn đề tài sản bị phong tỏa cũng sẽ được đưa ra đàm phán.

Thời hạn 60 ngày để đàm phán thỏa thuận cuối cùng sẽ kết thúc sau hơn 1 tuần nữa, nhưng có thể được gia hạn.

Iran cho biết nước này đã gần đạt thỏa thuận riêng với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz - tuyến đường biển nằm giữa hai nước.

Ngày 8/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hai bên đã gần đạt được thỏa thuận về hoạt động hàng hải, “đặc biệt là việc xác định tuyến đường quá cảnh”.

Tuy nhiên, ông nói việc mở lại eo biển vẫn phụ thuộc vào các điều kiện khác, cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình trạng hiện nay và cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận tạm thời.

Oman cho biết các cuộc trao đổi vẫn đang diễn ra “trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng”, đồng thời lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên eo biển.

Trong khi đó, 1 tàu thuộc Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, giới chức UAE cho biết ngày 8/8.

Bộ Ngoại giao UAE cáo buộc Iran phóng tên lửa nhằm vào con tàu, trong loạt tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại.

ADNOC cho biết không có thương vong trong vụ tấn công xảy ra vào sáng 8/8. Công ty cũng nói rằng hơn một chục tàu của họ đã bị tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công khi đi qua eo biển, kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến với Iran hồi tháng 2.