Cơn sốt tỷ USD: Hai bom tấn làm chao đảo phòng vé toàn cầu

TPO - "Spider-Man: Brand New Day" và "The Odyssey" cùng vượt mốc một tỷ USD trong thời gian chiếu gần như trùng nhau. Hai tác phẩm tạo nên giai đoạn phòng vé hiếm có của Hollywood. Tại Việt Nam, phần mới của Người Nhện tiếp tục dẫn đầu doanh thu ngày 8/8 và cách biệt lớn phim của Christopher Nolan.

Theo số liệu cập nhật ngày 8/8, Spider-Man: Brand New Day (tựa Việt: Người Nhện: Khởi đầu mới) đạt 1,216 tỷ USD trên toàn cầu. Phim thu hơn 510 triệu USD tại Bắc Mỹ và 706,3 triệu USD từ thị trường quốc tế. The Odyssey cũng vừa cán mốc 1,009 tỷ USD, gồm gần 429,7 triệu USD tại Bắc Mỹ và 579,8 triệu USD ở các thị trường còn lại.

Hai bộ phim ra mắt cách nhau hai tuần nhưng đều gia nhập “câu lạc bộ tỷ USD” trong vòng chưa đầy một tháng. Đây là trường hợp hiếm thấy tại phòng vé Hollywood. Cả hai bom tấn vẫn còn thời gian khai thác thương mại và tiếp tục cạnh tranh trên nhiều thị trường lớn.

Người Nhện bỏ xa đối thủ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Spider-Man: Brand New Day tiếp tục đứng đầu phòng vé ngày 8/8. Phim thu hơn 13,16 tỷ đồng từ 124.082 vé/3.488 suất chiếu. Tổng doanh thu của phim đã vượt 150 tỷ đồng.

The Odyssey xếp thứ ba với gần 2,48 tỷ đồng trong ngày. Tác phẩm bán được 17.215 vé/327 suất chiếu. Doanh thu tích lũy đạt gần 94 tỷ đồng. Như vậy, phần mới của Người Nhện thu cao hơn phim của Nolan khoảng 5,3 lần trong riêng ngày 8/8.

Đứng giữa hai bom tấn Hollywood là phim Trung Quốc Thư tình gửi ngoại. Tác phẩm thu hơn 4,14 tỷ đồng với 46.585 vé. Những vị trí tiếp theo thuộc về Paw Patrol: Phim khủng long với gần 1,29 tỷ đồng và Conan Movie 29: Thiên thần sa ngã trên xa lộ với mức thu tương đương.

Spider-Man: Brand New Day làm mưa làm gió ở nhiều thị trường, trong đó có Việt Nam.

Tổng doanh thu phòng vé Việt Nam trong ngày 8/8 đạt khoảng 24 tỷ đồng. Hai bom tấn Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey đóng góp hơn 15,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% doanh thu toàn thị trường.

Thành tích của hai bom tấn tạo nên dấu mốc đáng chú ý cho Tom Holland và Zendaya. Cả hai cùng xuất hiện trong The Odyssey, sau đó tiếp tục đóng vai Peter Parker và MJ trong Spider-Man: Brand New Day. Jon Bernthal cũng góp mặt trong hai tác phẩm.

Việc hai diễn viên cùng có hai phim vượt một tỷ USD trong thời gian gần như trùng nhau được xem là kỳ tích hiếm có tại Hollywood. Tổng doanh thu của hai tác phẩm hiện vượt 2,2 tỷ USD và vẫn tiếp tục tăng.

Spider-Man: Brand New Day còn đánh dấu lần thứ tư Tom Holland đóng chính trong một phim riêng về Người Nhện. Hai phần gần nhất có anh đóng chính đều gia nhập “câu lạc bộ tỷ USD”. Trước đó, Spider-Man: No Way Home thu hơn 1,9 tỷ USD toàn cầu.

Con đường đến mốc tỷ USD

Sự xuất hiện đồng thời của Spider-Man: Brand New Day và The Odyssey góp phần tạo ra cuối tuần có tổng doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ. Spider-Man: Brand New Day đi theo con đường của bom tấn bùng nổ ngay khi ra mắt. Phần phim thứ tư do Tom Holland đóng chính thu 932 triệu USD toàn cầu trong cuối tuần đầu tiên. Đây là màn mở màn lớn thứ hai lịch sử điện ảnh, chỉ xếp sau Avengers: Endgame.

Riêng tại Bắc Mỹ, phim đạt 360 triệu USD sau ba ngày, vượt thành tích 357,1 triệu USD của Avengers: Endgame. Tác phẩm do Destin Daniel Cretton đạo diễn lập kỷ lục phim có doanh thu mở màn cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ.

Sức hút lớn trong những ngày tiếp theo giúp Spider-Man: Brand New Day vượt một tỷ USD chỉ sau sáu ngày phát hành. Phim trở thành tác phẩm cán mốc này nhanh thứ hai lịch sử. Avengers: Endgame vẫn giữ vị trí đầu tiên khi đạt hơn 1,2 tỷ USD ngay trong cuối tuần ra mắt.

Bom tấn sử thi cũng đã vượt mốc 1 tỷ USD.

Bộ phim còn lập hàng loạt cột mốc tại Bắc Mỹ. Tác phẩm có ngày mở màn và suất chiếu sớm tối thứ năm cao nhất lịch sử. Phim cũng là tác phẩm nhanh nhất vượt 400 triệu USD và 500 triệu USD tại thị trường này.

The Odyssey có hành trình bền bỉ hơn. Phim mở màn với 264,1 triệu USD toàn cầu, gồm 124,5 triệu USD tại Bắc Mỹ và 139,6 triệu USD từ 73 thị trường quốc tế. Đây là doanh thu ra mắt toàn cầu cao nhất sự nghiệp Christopher Nolan.

Tác phẩm duy trì sức bán vé ổn định trong các tuần tiếp theo. Nhu cầu xem phim ở định dạng IMAX 70 mm và các phòng chiếu cao cấp giúp doanh thu giảm chậm. Ở cuối tuần thứ hai, phim thu 227 triệu USD trên toàn cầu. Doanh thu tại Bắc Mỹ chỉ giảm 27%, mức giảm thấp nhất đối với một tác phẩm từng mở màn trên 100 triệu USD tại thị trường này.

Đến ngày 7/8, tức tuần chiếu thứ tư, The Odyssey chính thức vượt một tỷ USD. Phim trở thành tác phẩm thứ ba của Nolan chạm cột mốc này, sau The Dark Knight và The Dark Knight Rises. Đây cũng là phim đầu tiên không thuộc thương hiệu Batman giúp đạo diễn người Anh thu hơn một tỷ USD.

Nolan trở lại “câu lạc bộ tỷ USD” sau 14 năm. Với doanh thu hiện tại, The Odyssey đang tiến gần thành tích 1,085 tỷ USD của The Dark Knight Rises, bộ phim ăn khách nhất sự nghiệp ông. Tác phẩm vẫn chưa phát hành tại một số thị trường lớn, trong đó có Trung Quốc và Nhật Bản.