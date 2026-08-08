Bộ phim bị dừng chiếu

TPO - Diễn viên Chung Vũ Phi buộc phải hôn nữ chính trong phim đến 60 lần trong một bộ phim chỉ dài hơn 50 tập. Việc có quá nhiều cảnh thân mật khiến nam chính ám ảnh tâm lý, bộ phim cũng không thể phát sóng như dự kiến.

Theo Sina, phim ngắn Trung Quốc mang tên Vương gia thất thế đang gây chú ý sau khi xuất hiện thông tin nhà đầu tư kiêm nữ chính yêu cầu tăng số cảnh hôn từ hơn 10 lên hơn 60 cảnh.

Tác phẩm vừa phát sóng được vài ngày đã bị nền tảng gỡ bỏ. Vụ việc tiếp tục gây tranh luận vì khoản thanh toán còn thiếu 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng).

Theo thông tin được dẫn lại từ Jinyun News, tháng 10/2025, một nhà đầu tư bỏ toàn bộ kinh phí để đặt làm phim ngắn, chỉ định nam diễn viên Chung Vũ Phi đóng vương gia - nam chính, còn bản thân vào vai vương phi.

Sau vụ bị ép hôn 60 lần, Chung Vũ Phi đã nhận được lời xin lỗi của ê-kíp.

Kịch bản ban đầu được cho là chỉ có hơn 10 cảnh hôn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nội dung liên tục được sửa đổi và cuối cùng hơn 60 cảnh hôn được đưa vào một bộ phim chỉ dài hơn 50 tập, đến mức được mô tả là gần như “đi hai bước lại hôn một lần”.

Chung Vũ Phi cho biết ở giai đoạn đầu, các cảnh hôn vẫn nằm trong giới hạn biểu diễn nghề nghiệp thông thường. Tuy nhiên, nhà đầu tư kiêm nữ chính có những hành động thân mật quá mức trong quá trình ghi hình.

Nam diễn viên cho biết các cảnh cận chủ yếu phải hôn thật bởi nếu quay sát khuôn mặt, việc sử dụng góc máy để tạo cảm giác hôn sẽ rất dễ bị nhận ra và khiến cảnh phim thiếu tự nhiên.

Theo những thông tin được công bố, đội ngũ sáng tạo từng cảnh báo việc có quá nhiều cảnh hôn sẽ ảnh hưởng đến nhịp phim, đồng thời đề nghị chuyển sang cách thể hiện nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, những cảnh thân mật vẫn tiếp tục được thực hiện.

Sina cho biết Chung Vũ Phi là diễn viên mới vào nghề. Do đối phương vừa đóng nữ chính vừa là người bỏ vốn cho dự án, anh lo ngại việc từ chối có thể ảnh hưởng đến công việc. Nam diễn viên cho biết chỉ có thể trao đổi riêng với ê-kíp, đề nghị hạn chế mức độ của các cảnh thân mật.

Sau khi hoàn thành, bộ phim tiếp tục gặp vấn đề ở khâu hậu kỳ. Do có quá nhiều cảnh thân mật, nền tảng đã cắt hơn 20 đoạn trước hoặc trong quá trình phát hành. Việc cắt bỏ khiến mạch nội dung bị đứt gãy, các tình tiết trước sau thiếu liên kết và khán giả khó theo dõi diễn biến câu chuyện.

Phim cuối cùng chỉ tồn tại trên nền tảng vài ngày trước khi bị gỡ bỏ. Ngoài vấn đề nội dung, nguồn thông tin còn cho rằng phía đầu tư chưa thanh toán chi phí cho đội ngũ hậu kỳ, khiến quá trình hoàn thiện tác phẩm gặp thêm khó khăn.

Vụ việc được chú ý rộng rãi sau khi một nữ đạo diễn công khai chuyện chưa nhận được tiền kịch bản còn lại. Sau đó, Chung Vũ Phi đăng video xác nhận sự việc.

Chung Vũ Phi cho rằng dù ngành phim ảnh và truyền hình đang gặp nhiều khó khăn, diễn viên vẫn cần biết cách bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân.

Vụ việc cũng làm dấy lên tranh luận về sự can thiệp của nhà đầu tư vào hoạt động sáng tạo và quyền lợi của diễn viên trong ngành phim ngắn Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng khi nhà đầu tư nắm toàn bộ nguồn vốn, đạo diễn và biên kịch có thể gặp khó khăn trong việc phản đối những yêu cầu làm thay đổi nội dung, bởi việc rút vốn có nguy cơ khiến cả dự án phải dừng lại.

Sau khi câu chuyện được công khai, ý kiến trên mạng xã hội Trung Quốc chia thành nhiều chiều. Một bộ phận cho rằng số lượng cảnh hôn quá lớn là bất hợp lý và chỉ trích cách hành xử của phía đầu tư. Trong khi đó, một số người đặt câu hỏi vì sao nam diễn viên không từ chối ngay từ đầu.

Theo Báo cáo nghiên cứu phát triển nghe nhìn trực tuyến Trung Quốc (2025), tính đến tháng 12/2024, số người xem phim siêu ngắn (micro-drama) tại Trung Quốc đạt 662 triệu người, tỷ lệ xem là 59,7%.

Đằng sau sự tăng trưởng bùng nổ của phim ngắn, những vấn đề như kiểm duyệt nội dung, bảo vệ trẻ vị thành niên và nâng cao chất lượng đang trở thành chủ đề được cơ quan quản lý nhà nước quan tâm.