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Sức khỏe

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Đắk Lắk chi hơn 1.180 tỷ đồng khám sức khỏe miễn phí toàn dân

Huỳnh Thủy

TPO - Đắk Lắk dự kiến chi hơn 1.180 tỷ đồng trong năm 2026 để khám sức khỏe toàn dân. Đến nay mới có 21/102 xã, phường tổ chức khám. Có 85 trạm y tế xã, phường thiếu bác sĩ.

Chiều 8/8, tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, tỉnh đang triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026-2030, trong đó năm 2026 được xác định là năm trọng tâm, phấn đấu 100% người dân thuộc diện quy định được khám ít nhất một lần.

Năm 2026, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chương trình là 1.180,436 tỷ đồng, gồm kinh phí khám sức khỏe, nâng cấp 102 trạm y tế, truyền thông, tập huấn và hậu cần. Giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí dự kiến hơn 3.645 tỷ đồng, từ ngân sách địa phương kết hợp xã hội hóa và lồng ghép các chương trình liên quan.

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Người dân Đắk Lắk được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí.

Đến ngày 8/8, toàn bộ 102/102 xã, phường đã ban hành kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, mới 21 địa phương tổ chức khám, với tổng số 16.203 người được khám sức khỏe miễn phí.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai khám sàng lọc tăng huyết áp và đánh giá nguy cơ tim mạch cho 42.659 người trong tháng cao điểm.

Sở Y tế đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản việc khám sức khỏe cho 100% người dân trong tháng 10/2026, sau đó rà soát, khám bổ sung các trường hợp còn sót trong tháng 11 và 12.

Theo Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 102 trạm y tế với 257 bác sĩ, nhưng chỉ 17 trạm đủ bác sĩ theo quy định, còn 85 trạm thiếu bác sĩ, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa. Ngành Y tế đang điều động bác sĩ tuyến trên hỗ trợ, đồng thời bổ sung trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cho y tế cơ sở.

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Một trong những khó khăn của ngành y tế là thiếu bác sĩ ở các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Sở Y tế Đắk Lắk cũng lưu ý danh sách người dân tại một số địa bàn chủ yếu lấy từ dữ liệu dân cư, chưa được rà soát đầy đủ với thực tế cư trú. Trong khi đó, nhiều nhóm như học sinh, người lao động, lực lượng vũ trang và người mắc bệnh mạn tính đã được khám theo các chương trình khác.

Nếu không rà soát kỹ, có thể xảy ra tình trạng một người được thống kê, bố trí kinh phí khám nhiều lần, gây lãng phí ngân sách và sai lệch số liệu.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khám sức khỏe #thiếu bác sĩ #y tế toàn dân

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