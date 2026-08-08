'Hoàng tử xiếc' Quốc Cơ nhận bằng thạc sĩ

TPO - Nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ theo học Trường Đại học Văn hóa TPHCM trong suốt 10 năm, hoàn thành chương trình đại học và cao học. Anh nhận bằng thạc sĩ ngày 8/8.

Ngày 8/8, nghệ sĩ xiếc Giang Quốc Cơ nhận bằng thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM. Nam nghệ sĩ đại diện các học viên cao học phát biểu tại buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

Anh đã theo học Trường Đại học Văn hóa TPHCM trong suốt 10 năm, hoàn thành chương trình đại học và cao học. Nam nghệ sĩ có buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ vào cuối năm 2025.

NSƯT Quốc Cơ nhận bằng thạc sĩ ngành Quản lý văn hóa.

"10 năm vừa học, vừa làm nghệ thuật, vừa đi biểu diễn khắp nơi. Có những ngày vừa rời sân khấu đã vội đến lớp, có những chuyến đi trở về rất muộn nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc học. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc tưởng rằng mình không thể đi tiếp, nhưng rồi tôi vẫn chọn cố gắng thêm một chút", Quốc Cơ chia sẻ.

Nói thêm về quyết định học lên thạc sĩ, Quốc Cơ nói nghệ thuật giúp anh bay cao, nhưng kiến thức sẽ giúp một nghệ sĩ bay xa hơn. Theo anh, giá trị không nằm ở tấm bằng thạc sĩ mà nằm ở tinh thần không bỏ cuộc. Anh khuyên các bạn trẻ rằng việc học không bao giờ là muộn.

Quốc Cơ cũng bày tỏ sự trân trọng với vợ - MC Hồng Phượng - hậu phương luôn động viên, hỗ trợ anh suốt 10 năm "đèn sách". MC Hồng Phượng cũng hoàn thành chương trình cao học tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM vào năm 2022.

NSƯT Quốc Cơ sinh năm 1984, bắt đầu tập xiếc từ năm 4 tuổi. Quốc Cơ cùng em trai đi theo con đường biểu diễn xiếc chuyên nghiệp từ năm 1999 đến nay, từng gây chú ý với tiết mục Sức mạnh đôi tay, giành huy chương vàng tại Liên hoan Xiếc Việt Nam năm 2009 và 2010.

Nam nghệ sĩ thay mặt các học viên phát biểu.

Cả hai lập nhiều thành tích, kỷ lục với màn xiếc chồng đầu. Năm 2018, hai nghệ sĩ xiếc nổi tiếng tham gia Britain's Got Talent và dừng ở vị trí thứ 5 trong đêm chung kết.

Chỉ trong hai năm 2012 và 2013, Quốc Cơ và em trai mang về cho Việt Nam không dưới 10 huy chương vàng, bạc và nhiều giải thưởng uy tín khác tại đấu trường quốc tế.

Tháng 2/2023, họ tiếp tục xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới với màn trình diễn chồng đầu leo 10 bậc thang, di chuyển trên đường rộng 50 cm, dài 10 m, sau đó đi xuống 10 bậc trong 1 phút 55 giây.