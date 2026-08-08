BlackPink sau 10 năm

TPO - Các thành viên viết tâm thư, gửi lời xin lỗi khán giả khi kế hoạch kỷ niệm 10 năm ra mắt của BlackPink gây thất vọng. Cả YG Entertainment và nhóm nhạc bị đánh giá xem thường khán giả, không đầu tư cho sự kiện quan trọng.

Tâm thư cảm ơn và xin lỗi

Ngày 8/8, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa xuất hiện trong buổi phát trực tiếp trên Weverse nhân kỷ niệm 10 năm BlackPink ra mắt. Đây là lần hiếm hoi nhóm hội tụ đầy đủ đội hình sau thời gian các thành viên tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân.

Trong buổi phát sóng, Jisoo thừa nhận quá trình chuẩn bị cho ngày kỷ niệm gặp vấn đề trong khâu trao đổi thông tin. Nữ ca sĩ cho biết BlackPink hiểu ý nghĩa của cột mốc 10 năm và từng mong muốn được gặp nhiều người hâm mộ hơn.

“Trong quá trình giao tiếp và trao đổi thông tin, chúng tôi gặp một số vấn đề. Chúng tôi thực sự xin lỗi. Hy vọng mọi người vẫn có thể hiểu được tấm lòng của chúng tôi”, Jisoo nói.

Trước buổi phát trực tiếp, Jisoo - thành viên lớn tuổi nhất BlackPink đăng lời xin lỗi trên nền tảng dành cho người hâm mộ. Cô nói nặng lòng khi chứng kiến khán giả buồn và thất vọng vì kế hoạch kỷ niệm.

BlackPink livestream xin lỗi khán giả.

Jisoo nói trong 10 năm hoạt động với BlackPink, cô luôn muốn thể hiện hình ảnh đẹp, trở thành người có thể mang đến niềm vui cho khán giả. Nữ ca sĩ cảm ơn cộng đồng Blink đã ở bên nhóm trong những giai đoạn thuận lợi lẫn khó khăn.

“Đây là ngày kỷ niệm khiến tôi cảm thấy đặc biệt có lỗi. Tôi hiểu người hâm mộ vẫn còn buồn, nhưng hy vọng sự chân thành của tôi có thể chạm tới mọi người”, cô chia sẻ.

Cùng ngày, YG Entertainment công bố thư tay của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Bốn thành viên cùng nhìn lại hành trình 10 năm. Jennie gọi 10 năm qua là khoảng thời gian quý giá. Nữ ca sĩ nhắc lại khoảnh khắc các thành viên cùng người hâm mộ cười, khóc và trưởng thành. Cô cho rằng sự đồng hành của khán giả giúp nhiều ước mơ của mình trở thành hiện thực.

Rosé nhìn lại hành trình từ cô gái 19 tuổi mới bước vào ngành giải trí đến khi chạm mốc 29 tuổi. Cô nói tình cảm của người hâm mộ giúp mình trở thành nghệ sĩ mạnh mẽ hơn, đồng thời bày tỏ mong muốn BlackPink và Blink tiếp tục đồng hành trong 10 năm, 20 năm và hơn cả thế.

Lisa cảm ơn người hâm mộ vì luôn ở bên nhóm. Nữ ca sĩ cho biết Blink là một trong những động lực giúp cô vượt qua thời điểm hạnh phúc lẫn khó khăn trong sự nghiệp.

Sự kiện 40 người gây tranh luận

Lời xin lỗi được đưa ra sau khi kế hoạch kỷ niệm của BlackPink vấp phải phản ứng từ khán giả. Ngày 6/8, YG Entertainment thông báo tổ chức sự kiện Meet & Greet tại Seoul vào ngày 8/8. Chương trình chỉ dành cho 40 thành viên fanclub chính thức, được lựa chọn ngẫu nhiên,

Thông báo đưa ra hai ngày trước sự kiện. Thời gian và địa điểm cụ thể cũng không được công bố rộng rãi. Khoảng thời gian chuẩn bị ngắn khiến người hâm mộ quốc tế gần như không thể chủ động sắp xếp tới Hàn Quốc.

YG Entertainment khi đó chưa xác nhận đầy đủ đội hình tham dự. Công ty cho biết những thành viên có thể sắp xếp lịch trình sẽ xuất hiện. Điều này làm dấy lên lo ngại cột mốc 10 năm của BlackPink không có đủ Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa.

Sau phản ứng của người hâm mộ, YG xác nhận cả bốn thành viên cùng tham gia. Sự kiện được tổ chức tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul, với 40 khán giả.

BlackPink có hai đêm diễn ấn tượng tại Việt Nam năm 2023.

Tranh luận tiếp diễn do nhiều người cho rằng quy mô chương trình chưa tương xứng cột mốc một thập kỷ của nhóm nhạc nữ nổi tiếng toàn cầu. Một số hoạt động khác như phát hành tem kỷ niệm, huy hiệu dành cho thành viên Weverse, thư tay và chương trình nghe nhạc trực tuyến cũng không giúp khán giả hạ hỏa.

BlackPink ra mắt ngày 8/8/2016 với đội hình gồm Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Trong 10 năm, nhóm tạo ra nhiều bản hit như Whistle, Boombayah, Ddu-Du Ddu-Du, Kill This Love, How You Like That và Pink Venom.

BlackPink là nhóm nhạc đầu tiên đạt 100 triệu người đăng ký trên YouTube. Kênh chính thức của nhóm hiện có khoảng 101 triệu người theo dõi. Tính đến tháng 4/2026, các video của BlackPink đạt hơn 41,75 tỷ lượt xem, giúp nhóm giữ kỷ lục nhóm nhạc có tổng lượt xem cao nhất trên YouTube. BlackPink đồng thời là nhóm nữ được nghe nhiều nhất lịch sử Spotify, với hơn 16,94 tỷ lượt phát.

Album Born Pink từng đưa BlackPink trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên đứng đầu Billboard 200 và bảng xếp hạng album tại Anh. Năm 2023, nhóm trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đảm nhận vị trí biểu diễn chính tại lễ hội Coachella.

Chuyến lưu diễn Born Pink gồm 66 đêm diễn tại 22 quốc gia, thu hút khoảng 1,8 triệu khán giả và đạt doanh thu khoảng 330 triệu USD. Đây là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất của một nhóm nhạc nữ. Nhóm cũng từng ghé Việt Nam tổ chức concert, đón khoảng 60.000 khán giả, lấp kín sân vận động Mỹ Đình trong hai đêm.

Cuối năm 2023, bốn thành viên không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment. Công ty tiếp tục quản lý hoạt động chung của BlackPink, trong khi Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa điều hành sự nghiệp riêng thông qua các đơn vị khác nhau. Cơ chế này khiến việc thống nhất lịch trình của đầy đủ bốn thành viên trở nên phức tạp hơn.