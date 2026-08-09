Bệnh ung thư của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển biến xấu

TPO - Bệnh ung thư tuyến tiền liệt của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã di căn ra ngoài xương và gây đau đớn dữ dội, con trai ông vừa cho biết trong cuộc phỏng vấn với BBC.

Cựu Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

“Ung thư đã di căn vào xương và lan rộng hơn nữa, rất đau đớn và khiến ông ấy suy nhược nghiêm trọng”, ông Hunter Biden nói trong chương trình Newsnight của BBC đăng ngày 8/8.

Người phát ngôn của cựu tổng thống từ chối bình luận về cuộc phỏng vấn.

Tháng 5/2025, tức chưa đầy 4 tháng sau khi rời Nhà Trắng, cựu Tổng thống Joe Biden tiết lộ rằng ông được chẩn đoán mắc một “dạng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển”, và căn bệnh khi đó đã di căn vào xương.

Tháng 10/2025, người phát ngôn của ông cho biết cựu tổng thống đang được điều trị bằng xạ trị và liệu pháp hormone.

Ông Biden từng là người cao tuổi nhất đắc cử Tổng thống Mỹ, vào thời điểm ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Sức khỏe thể chất và độ minh mẫn của ông Biden trở thành vấn đề gây chú ý đặc biệt trong nhiệm kỳ tổng thống 2021-2025.

Việc điều trị bệnh ung thư đã khiến cuộc sống của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sau khi rời Nhà Trắng bị thu hẹp đáng kể.

Sau 18 tháng rời Nhà Trắng, cựu tổng thống 83 tuổi hiện chủ yếu sống trong vòng tròn khép kín gồm người thân, bạn bè lâu năm và các trợ lý thân cận.

Tháng 6 vừa qua, ông Biden dự lễ khánh thành thư viện tổng thống của cựu Tổng thống Barack Obama tại Chicago. Ông Biden từng là Phó Tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Obama từ năm 2009 - 2017.

Ông Biden dự kiến ra mắt hồi ký về nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 17/11.

Thời điểm phát hành cuốn hồi ký khiến một số bạn bè và cựu cố vấn lo ngại, không chỉ vì sức khỏe của ông mà còn bởi hình ảnh vị cựu tổng thống đang chống chọi với bệnh tật có thể làm sống lại những tranh cãi gay gắt về cuộc bầu cử năm 2024, đúng lúc đảng Dân chủ muốn biến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay thành cuộc trưng cầu về Tổng thống Donald Trump.