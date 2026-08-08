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Pháp luật

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Hơn 120 cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại chợ đầu mối lúc rạng sáng

Linh Khanh

TPO - Hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra ma túy tại chợ đầu mối vào rạng sáng 8/8. Qua test nhanh 155 bốc vác, lái xe tải và tiểu thương, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp dương tính.

Rạng sáng 8/8, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng đã bất ngờ huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tổ chức kiểm tra ma túy diện rộng tại chợ đầu mối trên địa bàn phường.

Đối tượng được kiểm tra chủ yếu là bốc vác, lái xe tải và tiểu thương đang hoạt động tại khu vực chợ. Tổng cộng 155 trường hợp được test nhanh chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 4 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy, gồm T.M.H. (SN 1998, trú phường Hòa Cường); T.Đ.K. (SN 1993, trú phường Điện Bàn); L.V.M. (SN 1999, trú phường Sơn Trà) và V.V.L. (SN 2002, trú phường Phú Lộc, TP Huế).

Các trường hợp này đã được đưa về trụ sở Công an để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

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Đối tượng được kiểm tra chủ yếu là bốc vác, lái xe tải và tiểu thương đang hoạt động tại khu vực chợ (Ảnh: CAĐN)

Theo Công an phường Hòa Cường, quá trình kiểm tra được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo tiểu thương, người lao động tại chợ.

Việc kiểm tra diện rộng nhằm chủ động đánh giá thực trạng liên quan đến ma túy tại khu vực chợ đầu mối, đồng thời kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý.

Công an phường Hòa Cường cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt Mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, duy trì các đợt kiểm tra đột xuất, tổng rà soát tại những địa điểm, ngành nghề có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Trong đó, lực lượng chức năng sẽ tập trung vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự như quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú, dịch vụ Internet, massage, các điểm kinh doanh hoạt động về đêm và những khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.

Song song với kiểm tra, Công an phường sẽ tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Mục tiêu được đặt ra là từng bước làm sạch địa bàn, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, hướng tới xây dựng “phường Hòa Cường không ma túy”.

Linh Khanh
#Ma túy #Chợ đầu mối #Hòa Cường #Đột kích

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