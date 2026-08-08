PSG cương quyết giữ giá, Liverpool gặp trở ngại lớn trong thương vụ Barcola

TPO - Liverpool đã bắt đầu các cuộc đàm phán với PSG về tiền đạo Bradley Barcola, nhưng khoảng cách lớn về mức định giá đang khiến thương vụ được xem là khó hoàn tất ở thời điểm hiện tại.

Sau khi được cho là chuẩn bị phương án tiếp cận Bradley Barcola với mức giá khoảng 128 triệu bảng, Liverpool đã bước vào giai đoạn tiếp xúc trực tiếp với PSG. Tuy nhiên, diễn biến mới cho thấy đội bóng Pháp vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ về mức phí dành cho tiền đạo 23 tuổi.

Theo Sky Sports, hai CLB đã có những cuộc trao đổi ban đầu và nhận thấy sự chênh lệch đáng kể trong cách định giá Barcola. PSG hiện đặt mức giá khoảng 145 triệu bảng cho tuyển thủ Pháp, qua đó tạo ra trở ngại lớn đối với tham vọng đưa cầu thủ này về Anfield.

Barcola hào hứng với việc gia nhập Liverpool, nhưng đội bóng Anh chưa đáp ứng được mức giá PSG yêu cầu.

Đây là bước phát triển đáng chú ý so với những thông tin xuất hiện cách đây ít ngày. Khi đó, Liverpool được cho là chuẩn bị đề nghị khoảng 128 triệu bảng, trong đó cấu trúc khoản tiền và các điều kiện đi kèm vẫn còn được bàn bạc. Mức giá này vốn đã thấp hơn đáng kể so với con số PSG đưa ra, nhưng các cuộc tiếp xúc mới nhất cho thấy khoảng cách chưa được thu hẹp như kỳ vọng.

Một số nguồn tin từ Pháp cho rằng Liverpool dự kiến đưa ra đề nghị khoảng 115 triệu euro trả thẳng và khoảng 30 triệu euro biến phí. Trong khi đó, PSG có thể chỉ cân nhắc bán Barcola với mức từ 150 triệu euro trả trước, chưa kể những khoản tiền phụ thuộc vào các điều kiện thanh toán sau này. Những con số này chưa phải mức giá cuối cùng của thương vụ, nhưng cho thấy hai bên đang đứng ở hai vị trí khá xa nhau trên bàn đàm phán.

Điều đáng nói là Liverpool không gặp trở ngại từ phía Barcola. Tiền đạo người Pháp được cho là hứng thú với khả năng chuyển tới Anfield, trong khi anh còn hai năm hợp đồng với PSG và chưa có ý định ký mới do không hài lòng với thời lượng thi đấu. Vì thế, vấn đề lớn nhất hiện nằm ở việc Liverpool có chấp nhận mức định giá của PSG hay không.

PSG càng có lý do để giữ giá khi họ không chịu sức ép phải bán Barcola. Đội bóng này vừa chi 50 triệu euro để chiêu mộ Maghnes Akliouche và đang đàm phán với Ajax về trường hợp Mika Godts, Dù hai cầu thủ này không được xem là phương án thay thế trực tiếp cho Barcola, nhưng cũng đủ để PSG chủ động hơn về nhân sự. PSG vì thế vẫn ưu tiên giữ chân Barcola và chỉ mở cửa cho một đề nghị đủ hấp dẫn.

PSG vừa mua tiền đạo Maghnes Akliouche nên rất chủ động trong các phương án nhân sự.

Trong khi đó, Liverpool cần tăng cường hàng công sau sự ra đi của Mohamed Salah. HLV Andoni Iraola đặc biệt coi trọng các cầu thủ chạy cánh trong hệ thống của mình, khiến Barcola trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của đội bóng thành phố cảng. Liverpool cũng đang tìm hiểu Ibrahim Mbaye của PSG, nhưng Sky Sports khẳng định khả năng chiêu mộ cầu thủ 18 tuổi này hoàn toàn độc lập với thương vụ Barcola.

Vì vậy, Liverpool hiện không có nhiều lợi thế trên bàn đàm phán. Đội bóng vùng Merseyside đang cần bổ sung một cầu thủ chạy cánh chất lượng, trong khi PSG không chịu sức ép phải bán Barcola và có thể tiếp tục chờ đợi.

Theo phân tích của London Evening Standard, cán cân hiện nghiêng về PSG, nhất là khi Arsenal được cho là có thể trở lại cuộc đua giành Barcola sau khi không chiêu mộ được Vinicius Junior từ Real Madrid. Sự xuất hiện của một đối thủ tiềm năng càng giúp PSG có thêm cơ sở để giữ vững mức định giá, đồng thời tạo sức ép buộc Liverpool phải sớm đưa ra quyết định.

Barcola có thể muốn tới Anfield và Liverpool có nhu cầu rõ ràng với một cầu thủ chạy cánh chất lượng, nhưng khi khoảng cách về giá vẫn rất lớn và PSG chưa chịu sức ép phải bán, những yếu tố đó chưa đủ để đưa thương vụ tới gần một thỏa thuận.