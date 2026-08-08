Cầu thủ và CĐV Indonesia lời qua tiếng lại ngay sau trận hòa Singapore

TPO - Bóng đá luôn mang đến những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất, nhưng đôi khi, sự kỳ vọng quá lớn lại biến thành những mâu thuẫn không đáng có. Đội tuyển quốc gia Indonesia vừa phải trải qua một khoảnh khắc như vậy.

Ở trận đấu mang tính chất sống còn ở lượt trận cuối cùng bảng A, Indonesia hành quân đến Singapore với mục tiêu duy nhất là phải giành chiến thắng để tự định đoạt số phận. Bất chấp dẫn bàn, hy vọng của họ đã bị giáng một đòn mạnh ở phút 66. Tiền đạo Ilhan Fandi đã ghi bàn thắng quý như vàng, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính thức khép lại cánh cửa đi tiếp của Indonesia.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Theo một đoạn video được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, một sự cố đã nổ ra trên khán đài. Một CĐV Indonesia, vì quá bức xúc trước màn trình diễn của đội nhà, đã đứng từ trên cao hướng những lời lẽ gay gắt về phía khu vực đường hầm.

Người này không chỉ thẳng thừng mắng mỏ HLV trưởng John Herdman mà còn lớn tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của tập thể Garuda. Nhiều CĐV khác cũng đồng thanh hô vang: “Shame on you. Shame on you” (tạm dịch: Thật xấu hổ cho các người).

Thom Haye đấu khẩu với CĐV

Trong bối cảnh tâm lý đang chán nản vì vừa bị loại tức tưởi, những lời chỉ trích sắc mỏng này như "giọt nước tràn ly". Thom Haye đã không thể giữ được sự điềm tĩnh và có màn đáp trả quyết liệt. Hai bên liên tục có những lời qua tiếng lại, tạo ra một hình ảnh không mấy đẹp mắt trước ống kính truyền thông.

Nhận thấy tình hình có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát, ban huấn luyện nhiều cầu thủ đã tiến lại. Một số người trấn an Haye, một số cầu thủ ra dấu đề nghị các CĐV bình tĩnh.

Lúc này, CĐV đã thay mặt cho nhóm NHM từ Indonesia nhắn nhủ các cầu thủ: “Tôi biết các bạn đã nỗ lực, tôi cũng biết trọng tài rất tệ. Nhưng sau đó là gì, kết quả như thế nào? Tôi và những người ở đây đã đến từ rất xa, nhưng rồi chúng tôi chỉ mang về thất vọng…”

Người này tiếp tục: “Xin hãy nghe tôi nói. Các bạn không xứng đáng với màu áo này đâu…2 lần bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á, các bạn có biết nó tệ thế nào không?”.

Sự cố tuy đã được xoa dịu nhưng để lại một vết gợn lớn trong lòng những người yêu bóng đá Indonesia. Cuộc "khẩu chiến" không đơn thuần là sự bốc đồng nhất thời, mà nó là hệ quả của áp lực thành tích đè nặng lên vai ông John Herdman cùng các học trò. Chắc chắn nếu tình hình không thay đổi trong thời gian tới, họ sẽ đón nhận áp lực còn lớn hơn.