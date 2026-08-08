Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Cầu thủ và CĐV Indonesia lời qua tiếng lại ngay sau trận hòa Singapore

Đặng Lai

TPO - Bóng đá luôn mang đến những cung bậc cảm xúc mãnh liệt nhất, nhưng đôi khi, sự kỳ vọng quá lớn lại biến thành những mâu thuẫn không đáng có. Đội tuyển quốc gia Indonesia vừa phải trải qua một khoảnh khắc như vậy.

767483511-18610795831014958-5180533603912633353-n.jpg

Ở trận đấu mang tính chất sống còn ở lượt trận cuối cùng bảng A, Indonesia hành quân đến Singapore với mục tiêu duy nhất là phải giành chiến thắng để tự định đoạt số phận. Bất chấp dẫn bàn, hy vọng của họ đã bị giáng một đòn mạnh ở phút 66. Tiền đạo Ilhan Fandi đã ghi bàn thắng quý như vàng, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính thức khép lại cánh cửa đi tiếp của Indonesia.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Theo một đoạn video được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, một sự cố đã nổ ra trên khán đài. Một CĐV Indonesia, vì quá bức xúc trước màn trình diễn của đội nhà, đã đứng từ trên cao hướng những lời lẽ gay gắt về phía khu vực đường hầm.

Người này không chỉ thẳng thừng mắng mỏ HLV trưởng John Herdman mà còn lớn tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của tập thể Garuda. Nhiều CĐV khác cũng đồng thanh hô vang: “Shame on you. Shame on you” (tạm dịch: Thật xấu hổ cho các người).

Thom Haye đấu khẩu với CĐV

Trong bối cảnh tâm lý đang chán nản vì vừa bị loại tức tưởi, những lời chỉ trích sắc mỏng này như "giọt nước tràn ly". Thom Haye đã không thể giữ được sự điềm tĩnh và có màn đáp trả quyết liệt. Hai bên liên tục có những lời qua tiếng lại, tạo ra một hình ảnh không mấy đẹp mắt trước ống kính truyền thông.

Nhận thấy tình hình có nguy cơ vượt quá tầm kiểm soát, ban huấn luyện nhiều cầu thủ đã tiến lại. Một số người trấn an Haye, một số cầu thủ ra dấu đề nghị các CĐV bình tĩnh.

Lúc này, CĐV đã thay mặt cho nhóm NHM từ Indonesia nhắn nhủ các cầu thủ: “Tôi biết các bạn đã nỗ lực, tôi cũng biết trọng tài rất tệ. Nhưng sau đó là gì, kết quả như thế nào? Tôi và những người ở đây đã đến từ rất xa, nhưng rồi chúng tôi chỉ mang về thất vọng…”

Người này tiếp tục: “Xin hãy nghe tôi nói. Các bạn không xứng đáng với màu áo này đâu…2 lần bị loại từ vòng bảng giải Đông Nam Á, các bạn có biết nó tệ thế nào không?”.

Sự cố tuy đã được xoa dịu nhưng để lại một vết gợn lớn trong lòng những người yêu bóng đá Indonesia. Cuộc "khẩu chiến" không đơn thuần là sự bốc đồng nhất thời, mà nó là hệ quả của áp lực thành tích đè nặng lên vai ông John Herdman cùng các học trò. Chắc chắn nếu tình hình không thay đổi trong thời gian tới, họ sẽ đón nhận áp lực còn lớn hơn.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#CĐV #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Singapore #Thái Lan #Indonesia #Myanmar #Lào #Campuchia #Kim Sang-sik #Xuân Son #Quang Hải #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe