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Báo Indonesia ngả mũ trước thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam

Hương Ly
Như Ý

TPO - Truyền thông xứ vạn đảo khen ngợi thầy trò HLV Kim Sang-sik khi vào bán kết ASEAN Cup 2026 với thành tích bất bại.

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Ảnh: ﻿Như Ý.

Tối 7/8, tuyển Việt Nam hạ Campuchia 3-1 trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của HLV Kim hoàn thành vòng bảng ASEAN Cup 2026 với thành tích bất bại. Chúng ta thắng Timor Leste, Indonesia, Campuchia và hòa Singapore. Nhà đương kim vô địch tiến vào bán kết với vị thế nhất bảng.

Trang Bola.com viết về trận đấu của tuyển Việt Nam: "Việt Nam tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với thành tích xuất sắc. Xuyên suốt vòng bảng, Xuân Son và đồng đội duy trì mạch bất bại. Với màn trình diễn ấn tượng như vậy, Việt Nam càng trở thành ứng viên sáng giá cho chức vô địch giải đấu năm nay".

Trang báo Indonesia nhận định thầy trò HLV Kim gặp đôi chút khó khăn khi Campuchia ghi bàn gỡ 1-1. Dù vậy, Việt Nam đã bình tĩnh tổ chức tấn công và ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 2.

CNN Indonesia bình luận: "Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn Campuchia, dù chỉ chơi với nhịp độ chậm. Những đường chuyền ngắn, qua chân Quang Hải là phương án chủ đạo để Việt Nam tổ chức tấn công. Và khi có cơ hội, đội chủ nhà cũng tận dụng tốt thời cơ".

"Bảng A khép lại với thành tích bất bại của Việt Nam. Họ giành 10 điểm, đứng đầu, cùng Singapore tiến vào bán kết. Trong khi đó, Indonesia đã để tụt tấm vé vào vòng trong", CNN Indonesia kết luận.

Trước Campuchia, HLV Kim cất 3 tiền đạo nhập tịch lên ghế dự bị. Ông sử dụng Đình Bắc, Hai Long và Quang Hải đá chính trên hàng công. Hoàng Đức và Thành Long vẫn quán xuyến tuyến giữa của các "Chiến binh sao vàng". Đội hình xuất phát của Việt Nam trước Campuchia cho thấy HLV Kim tôn trọng Campuchia thế nào.

Quang Hải và đồng đội gặp nhiều khó khăn để mở tỷ số trận đấu, từ tình huống Đình Bắc cầm bóng solo và dứt điểm thành bàn. Sang hiệp 2, Campuchia bất ngờ trừng phạt sai lầm của hàng thủ Việt Nam, ghi bàn gỡ hòa. Chúng ta cần đến khoảnh khắc phản lưới của cầu thủ đội khách để tái lập thế dẫn trước. Sau cùng, Đình Bắc hoàn tất cú đúp, đưa Việt Nam ấn định tỷ số 3-1.

Thầy trò HLV Kim tiến vào bán kết và đợi đối thủ đứng nhì bảng B. Theo cục diện bảng B, Thái Lan, Philippines, Myanmar và Malaysia đều có hy vọng đi tiếp. Thái Lan đang sáng cửa để đứng nhất bảng B.

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Hương Ly
Như Ý
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