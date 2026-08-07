Vé xem bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam cao nhất 1 triệu đồng

TPO - Vé xem trận bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam có mức giá cao nhất 1 triệu đồng và thấp nhất 300.000 đồng, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A (ảnh Trọng Tài)

Cụ thể theo thông báo của VFF, vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam gồm 4 mệnh giá: 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1.000.000 đồng. Thời gian bán vé bắt đầu từ 14h30 ngày 8/8 và kết thúc vào 14h ngày 11/8 hoặc cho đến khi hết vé.

Tối 7/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Campuchia 3-1 ở lượt trận cuối bảng A với một cú "đúp" của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Kết quả đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A, được 10 điểm sau 4 trận đấu. Cùng bảng này, Singapore cũng giành vé đi tiếp khi cầm hoà 1-1 Indonesia.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bán kết sẽ là 1 trong 3 đội đang dẫn đầu bảng B gồm Thái Lan (9 điểm), Malaysia (6 điểm) và Myanmar (6 điểm). Việt Nam (nhất bảng A) sẽ đá trận lượt đi trên sân khách ngày 16/8 và lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20h ngày 19/8.