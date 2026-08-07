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Vé xem bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam cao nhất 1 triệu đồng

Tiểu Yến

TPO - Vé xem trận bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam có mức giá cao nhất 1 triệu đồng và thấp nhất 300.000 đồng, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

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Đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tư cách nhất bảng A (ảnh Trọng Tài)

Cụ thể theo thông báo của VFF, vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam gồm 4 mệnh giá: 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1.000.000 đồng. Thời gian bán vé bắt đầu từ 14h30 ngày 8/8 và kết thúc vào 14h ngày 11/8 hoặc cho đến khi hết vé.

Tối 7/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Campuchia 3-1 ở lượt trận cuối bảng A với một cú "đúp" của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Kết quả đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A, được 10 điểm sau 4 trận đấu. Cùng bảng này, Singapore cũng giành vé đi tiếp khi cầm hoà 1-1 Indonesia.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại bán kết sẽ là 1 trong 3 đội đang dẫn đầu bảng B gồm Thái Lan (9 điểm), Malaysia (6 điểm) và Myanmar (6 điểm). Việt Nam (nhất bảng A) sẽ đá trận lượt đi trên sân khách ngày 16/8 và lượt về tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20h ngày 19/8.

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Tiểu Yến
#ASEAN Cup 2026 #vé bán kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #Singapore

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