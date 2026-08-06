Xuân Son kêu gọi chuyên trang chuyển nhượng số 1 thế giới công tâm với đội tuyển Việt Nam

TPO - Mới đây, Nguyễn Xuân Son đã có một bình luận rất đáng chú ý. Anh đề nghị Transfermarkt, chuyên trang định giá cầu thủ uy tín nhất thế giới xem lại giá trị của các tuyển thủ Việt Nam. Anh cho rằng con số thực tế thấp hơn giá trị thật của nhiều người.

Sau trận thua cay đắng 0-3 của Indonesia ngay trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam, một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Nó xuất phát từ những thông điệp từ Justin Hubner khi trung vệ nhập tịch của Indonesia cho rằng tuyển Việt Nam chỉ thắng một trận đấu không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA và nếu tái ngộ ở FIFA ASEAN Cup 2026, mọi thứ sẽ khác (Indonesia đón đầy đủ hảo thủ như Jay Idzes, Kevin Diks hay Mee Hilgers…).

Ngay sau đó, một vài tuyển thủ Việt Nam cũng đáp lễ tuyên bố có phần thiếu tôn trọng của Hubner. Cuộc chiến tiếp tục với sự xuất hiện của nhiều trang tin Thái Lan. Một số ấn phẩm nhân chiến thắng 3-0 của thầy trò HLV Kim Sang-sik dành lời ngợi khen cho kế hoạch nhập tịch mà Việt Nam theo đuổi nhiều năm qua, là nhập tịch có chừng mực, chỉ bổ sung vài vị trí còn thiếu chứ không ồ ạt, thay máu cả đội hình như Indonesia.

Mới nhất, Xuân Son cũng phần nào tham gia vào cuộc tranh luận. Nhưng anh gửi thẳng thông điệp đến Transfermarkt, chuyên trang định giá cầu thủ uy tín nhất thế giới. Anh cho rằng trang này đã đánh giá thiếu chính xác chất lượng của các tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt khi so với Indonesia.

Trang Seasia Goal dẫn lại bình luận của Xuân Son

“Xin chào Transfermarkt, tôi nghĩ các bạn nên điều chỉnh lại giá trị chuyển nhượng đó. Nó chưa đúng đâu. Hãy để ý vào giá trị của các đồng đội của tôi!”, Xuân Son nhắn nhủ.

Có lẽ những gì tiền đạo 29 tuổi nói là có lý. Transfermarkt có xu thế quan tâm hơn đến các cầu thủ thi đấu ở “sân khấu chính”, nghĩa là các giải đấu tại châu Âu. Vì vậy mà dàn cầu thủ Indonesia từ lục địa già quay về như Jordi Amat, Tim Geypens, Marc Klok… mặc định được định giá cao dù về chất lượng chuyên môn bây giờ không hơn nhiều cầu thủ Đông Nam Á.

Vẫn biết giá trị cầu thủ chỉ mang ý nghĩa tham khảo, nhưng ở tuyển Indonesia đang xuất hiện nhiều trường hợp khá khó hiểu. Và đây có lẽ là những trường hợp Xuân Son đặt dấu hỏi.

Jordi Amat đã 34 tuổi và chậm chạp, liên tục mắc lỗi trong màu áo đội tuyển Indonesia, từ trận thua Việt Nam 0-2 ở bán kết AFF Cup 2022 đến thua 0-3 vừa qua song vẫn được định giá 550 ngàn euro, hơn tất cả những trung vệ mà đội tuyển Việt Nam sở hữu.

Marc Klok chơi mờ nhạt trong màu áo Persib Bandung lẫn tại ASEAN Cup 2026 song vẫn được định giá 375 ngàn euro, đắt hơn Hoàng Đức (325 ngàn euro)… Eliano Reijnders đang có giá 600 ngàn euro, cao hơn mọi tuyển thủ Việt Nam. Thủ thành Nadeo liên tục mắc lỗi vẫn có giá 450 ngàn euro, hơn cả Trung Kiên lẫn Patrik Lê Giang cộng lại.

Cách định giá chênh lệch ấy khiến tổng giá trị đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026 chỉ bằng 2/3 Indonesia (6,63 triệu so với 9,43 triệu euro). Gần như suốt 2 năm qua, giá trị của các tuyển thủ Việt Nam nói riêng lẫn Đông Nam Á nói chung không được Transfermarkt điều chỉnh nhiều. Thậm chí những nhân tố chơi hay hàng đầu đội tuyển Việt Nam như Hoàng Đức, Xuân Son… lại bị giảm giá trị.

Thông điệp đáng chú ý của Xuân Son nhận được nhiều bình luận tán thành. Không rõ ở đợt điều chỉnh tới, Transfermarkt có đưa ra quyết định chiều lòng chân sút của tuyển Việt Nam hay không?