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Tuyển Việt Nam vs tuyển Campuchia: Khách khó có 'cửa' tạo bất ngờ

Vĩnh Xuân

TPO - Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu Campuchia ở lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2026 diễn ra ngày mai, 7/8.

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Đội tuyển Việt Nam đang cầm chắc tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước Indonesia (ảnh Hữu Phạm)

Chiến thắng 3-0 trên sân Pakansari trước Indonesia đưa đoàn quân của HLV Kim Sang-sik trở lại ngôi đầu bảng A với 7 điểm, ngang bằng điểm số Singapore nhưng hơn chỉ số phụ. Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội giành vé vào bán kết với tư cách đầu bảng nếu đánh bại Campuchia ở trận đấu trên sân Mỹ Đình vào chiều tối mai, 7/8.

Nhìn vào tương quan lực lượng đôi bên, đây là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam đang sở hữu dàn quân chất lượng trải đều 3 tuyến và đang đầy khí thế sau chiến thắng trước Indonesia.

Các trụ cột của đội như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son hay Văn Vĩ, Nguyễn Tài Lộc...đều đang thể hiện phong độ ổn định. Đình Bắc hiện đã có 3 bàn thắng tại ASEAN Cup 2026, đồng thời nhiều vị trí khác của đội tuyển Việt Nam đều biết ghi bàn.

Chiều ngược lại, Campuchia đã chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2026 với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận, đứng cuối bảng. Chênh lệch về đẳng cấp là khá rõ, và đội khách cũng không còn nhiều động lực để thi đấu.

Thống kê lịch sử cũng nghiêng hẳn về phía đội tuyển Việt Nam khi toàn thắng cả 11 lần gặp Campuchia. Trong đó, đội tuyển Việt Nam ghi 48 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần. Chiến thắng đậm nhất của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia diễn ra năm 2004 với tỷ số chung cuộc 9-1.

Nhiều dự báo tin HLV Kim Sang-sik sẽ thực hiện luân chuyển đội hình nhằm đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trụ cột. Câu hỏi lúc này có lẽ chỉ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ là ai trong số các đội đang dẫn đầu ở bảng B, gồm Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

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Vĩnh Xuân
#ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Đình Bắc #Campuchia

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