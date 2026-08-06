Messi nhận điểm 10 trong ngày trở lại đội hình xuất phát

TPO - Lionel Messi ghi cú đúp bàn thắng và đóng góp một kiến tạo trong trận thắng 4-1 của Inter Miami trước San Luis.

Cú volley quyết đoán của Messi giúp Inter Miami gỡ hòa 1-1 ở phút 11. Đến phút 44, siêu sao người Argentina xâm nhập vòng cấm và thực hiện cú sút tung nóc lưới San Luis, đưa đội nhà nới rộng cách biệt lên 3-1. Sau đó, Messi thực hiện đường chuyền từ chấm phạt góc, kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Messi chạm mốc 921 bàn thắng trong sự nghiệp, tính cả cấp độ đội tuyển và CLB. Anh nối dài kỷ lục kiến tạo với đường chuyền dọn cỗ thứ 417. Bên cạnh đó, Messi củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu Leagues Cup với tổng cộng 14 pha lập công.

Sofascore chấm Messi 10 điểm cho màn trình diễn trước San Luis. Trận này, anh dứt điểm 5 lần, có 3 tình huống đưa bóng đi trúng đích và chuyển hóa thành 2 bàn. Leo chạm bóng 47 lần, thực hiện 28/31 đường chuyền thành công.

Messi đang trong quá trình hồi phục thể lực sau World Cup 2026. Anh chơi thong dong trước San Luis, chỉ bứt tốc và nỗ lực xử lý cá nhân trong những khoảnh khắc có tỷ lệ ghi bàn cao. Một khi Messi quyết tâm xử lý để tạo đột biến hoặc tìm cơ hội ghi bàn, đó là lúc hàng thủ của San Luis rơi vào báo động.

Chưa đầy hai tuần sau trận chung kết World Cup 2026, Lionel Messi đã trở lại đội hình xuất phát của Inter Miami, sau khi vào sân từ ghế dự bị trong trận trước đó vào ngày 2/8. Trong khi phần lớn các ngôi sao bóng đá dự World Cup 2026 đang trong kỳ nghỉ dài ngày để hồi phục thể lực, siêu sao 39 tuổi dành đúng 10 ngày nghỉ ngơi bên gia đình tại quê nhà Rosario.

Ban lãnh đạo Inter Miami cho phép Messi nghỉ ngơi vô thời hạn. Tuy nhiên, Leo nhanh chóng hội quân cùng CLB, liền lao vào các bài tập thể lực và tái xuất cùng Inter Miami với cảm hứng chơi bóng cao nhất. Những cầu thủ góp mặt tại knock-out World Cup 2026 vẫn nghỉ ngơi và chưa tái xuất cùng CLB.

Với một lão tướng 39 tuổi và chơi trọn vẹn trận chung kết World Cup như Messi, việc anh hội quân sớm cùng Inter Miami là điều kinh ngạc. ESPN viết: "Đó là tình yêu của Messi cho trái bóng tròn. Với cậu ấy, sân cỏ là niềm vui lớn nhất và Messi sẽ không cần một kỳ nghỉ để nạp lại năng lượng".