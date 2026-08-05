Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

72 đội bóng rổ tranh tài tại vòng loại miền Bắc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026

PV

Vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 chính thức khởi tranh sáng 5/8 tại Hà Nội. Với 72 đội bóng góp mặt, giải đấu hứa hẹn mang đến những cuộc so tài sôi động, đồng thời xác định các đại diện xuất sắc góp mặt ở Vòng chung kết toàn quốc.

screenshot-2026-08-05-at-181739.png

Sáng 5/8, vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội trong không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ.

Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô lớn với sự góp mặt của 72 đội bóng, gồm 45 đội nam và 27 đội nữ đến từ các trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực miền Bắc. Đây là một trong những nội dung có số lượng đội tham dự đông nhất của Đại hội, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng rổ học đường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời tạo sân chơi để sinh viên giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn.

screenshot-2026-08-05-at-181835.png

Không chỉ cạnh tranh ngôi vô địch khu vực, các đội còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Theo điều lệ, khu vực miền Bắc sẽ có 3 suất dành cho nội dung nam và 2 suất dành cho nội dung nữ.

Những đội bóng xuất sắc nhất sẽ đại diện khu vực miền Bắc tranh tài cùng các đại diện mạnh của miền Trung và miền Nam tại vòng chung kết, hướng tới danh hiệu vô địch bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2026.

Theo kế hoạch, vòng loại khu vực miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 5/8 đến hết 26/8 tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội. Với mật độ thi đấu liên tục trong gần ba tuần, giải hứa hẹn mang đến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao và tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của phong trào bóng rổ trong sinh viên Việt Nam.

PV
#bóng rổ #đại hội sinh viên #Vòng loại miền Bắc #quốc gia #sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe