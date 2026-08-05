72 đội bóng rổ tranh tài tại vòng loại miền Bắc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 chính thức khởi tranh sáng 5/8 tại Hà Nội. Với 72 đội bóng góp mặt, giải đấu hứa hẹn mang đến những cuộc so tài sôi động, đồng thời xác định các đại diện xuất sắc góp mặt ở Vòng chung kết toàn quốc.

Sáng 5/8, vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ thuộc Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội trong không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ.

Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô lớn với sự góp mặt của 72 đội bóng, gồm 45 đội nam và 27 đội nữ đến từ các trường đại học, học viện và cao đẳng khu vực miền Bắc. Đây là một trong những nội dung có số lượng đội tham dự đông nhất của Đại hội, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào bóng rổ học đường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Hà Nội, nhấn mạnh ý nghĩa của giải đấu trong việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, đồng thời tạo sân chơi để sinh viên giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn.

Không chỉ cạnh tranh ngôi vô địch khu vực, các đội còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là giành quyền góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc. Theo điều lệ, khu vực miền Bắc sẽ có 3 suất dành cho nội dung nam và 2 suất dành cho nội dung nữ.

Những đội bóng xuất sắc nhất sẽ đại diện khu vực miền Bắc tranh tài cùng các đại diện mạnh của miền Trung và miền Nam tại vòng chung kết, hướng tới danh hiệu vô địch bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2026.

Theo kế hoạch, vòng loại khu vực miền Bắc sẽ diễn ra từ ngày 5/8 đến hết 26/8 tại Nhà thi đấu Đại học Bách khoa Hà Nội. Với mật độ thi đấu liên tục trong gần ba tuần, giải hứa hẹn mang đến nhiều cuộc đối đầu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao và tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của phong trào bóng rổ trong sinh viên Việt Nam.