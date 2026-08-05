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Thể thao

CLB Hà Nội lần đầu vô địch Giải bóng đá U11 toàn quốc

Trọng Đạt

Vượt qua U11 Hà Nội với tỷ số 2-0 trong trận chung kết diễn ra chiều 5/8 tại Đắk Lắk, U11 CLB Hà Nội chính thức đăng quang Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026. Hai bàn thắng của Hạo Nam và Trọng Đại giúp đội bóng trẻ Thủ đô lần đầu tiên chạm tay vào chức vô địch.

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Chiều 5/8, tại Nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, trận chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 đã diễn ra với màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện của Thủ đô là U11 CLB Hà Nội và U11 Hà Nội.

Đúng với tính chất của một trận "derby", hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian hiệp một. Cả U11 CLB Hà Nội lẫn U11 Hà Nội đều có những pha lên bóng nguy hiểm nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Bước ngoặt đến ở những phút cuối hiệp một khi Nguyễn Hải Nam (số 10) tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0 cho U11 CLB Hà Nội trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Có bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của HLV Văn Ngọ thi đấu tự tin hơn sau giờ nghỉ. U11 CLB Hà Nội liên tục duy trì sức ép bằng những pha tấn công tốc độ, buộc đối phương phải lùi sâu chống đỡ.

Phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, tiền đạo Dương Trọng Đại ghi dấu ấn với pha lập công nâng tỷ số lên 2-0, qua đó dập tắt hy vọng lội ngược dòng của U11 Hà Nội.

Không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại, U11 Hà Nội chấp nhận thất bại 0-2. Chiến thắng thuyết phục giúp U11 CLB Hà Nội lần đầu tiên giành chức vô địch Giải bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO.

Ngay sau trận chung kết, Ban tổ chức đã tiến hành lễ bế mạc và trao các giải thưởng cá nhân, tập thể. U11 CLB Hà Nội giành ngôi vô địch, trong khi U11 Hà Nội nhận giải á quân. Hai đội U11 Sông Lam Nghệ An và U11 CLB Hải Phòng đồng xếp hạng Ba.

Ở các giải thưởng cá nhân, Nguyễn Hải Nam (U11 CLB Hà Nội) được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Hoàng Gia Bảo (U11 CLB Hà Nội) nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về ba cầu thủ cùng ghi 7 bàn thắng gồm Nguyễn Đức Mạnh, Hoàng Anh Quang (U11 Hà Nội) và Dương Trọng Đại (U11 CLB Hà Nội).

Một số hình ảnh tại Lễ trao giải:

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Trọng Đạt
#CLB Hà Nội #Giải U11 #bóng đá trẻ #chức vô địch #Nhi đồng 2026 #đội trẻ #đấu trường quốc gia

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