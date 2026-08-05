Mohamed Salah lựa chọn bến đỗ bất ngờ tại Thổ Nhĩ Kỳ

TPO - Sau khi chia tay Liverpool, Mohamed Salah đang tiến rất gần tới bến đỗ mới. CLB Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã khởi động quá trình đàm phán và sẵn sàng biến cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh thành bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử gần đây của CLB.

Mohamed Salah sẽ có mặt tại Istanbul trong ngày 5/8 để tiến hành đàm phán trực tiếp với Trabzonspor về khả năng gia nhập đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Tiền đạo 34 tuổi đã rời Liverpool vào mùa hè năm nay sau khi khép lại hành trình huy hoàng tại sân Anfield, nơi anh trở thành chân sút vĩ đại nhất của CLB trong kỷ nguyên Premier League. Kể từ khi chia tay đội bóng vùng Merseyside, tuyển thủ Ai Cập đã cân nhắc nhiều lựa chọn cho bến đỗ tiếp theo.

Trong thông báo chính thức, Trabzonspor xác nhận đã bắt đầu quá trình đàm phán với Salah.

"Cầu thủ chuyên nghiệp Mohamed Salah, người mà chúng tôi đã bắt đầu đàm phán chuyển nhượng, sẽ có mặt tại Nhà ga Hàng không Tổng hợp của sân bay Atatürk (Istanbul) vào lúc 12 giờ trưa ngày 5/8. Cầu thủ dự kiến sẽ đến Trabzon trong buổi tối cùng ngày. Thời gian và các thông tin chi tiết về chương trình chào đón Salah sẽ được công bố trên các kênh truyền thông chính thức của CLB", thông báo của Trabzonspor cho biết.

Nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, Salah sẽ tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng và chính thức trở thành cầu thủ của Trabzonspor.

Đây sẽ là thương vụ mang tính lịch sử với đội bóng đang thi đấu tại Super Lig. Salah hiện là một trong những cầu thủ giàu thành tích nhất bóng đá châu Âu và là cầu thủ còn thi đấu ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong lịch sử Premier League, chỉ xếp sau Harry Kane.

Trabzonspor vừa kết thúc mùa giải 2025/26 ở vị trí thứ ba tại Super Lig và sẽ góp mặt tại UEFA Europa League mùa tới, bắt đầu từ vòng play-off. Nếu chiêu mộ thành công Salah, đây sẽ được xem là bản hợp đồng đình đám nhất của CLB trong nhiều năm trở lại đây.

Sau khi chia tay Liverpool, Salah được phép tự do đàm phán với các đội bóng khác. Anh đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đội chủ sân Anfield từ tháng 3.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn hồi cuối mùa giải tại sân Elland Road, Salah từng gây chú ý khi cho rằng mình bị Liverpool "đẩy ra làm vật tế thần", đồng thời tiết lộ mối quan hệ với HLV Arne Slot đã rạn nứt. Sau đó, Liverpool cũng đã thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi bổ nhiệm Andoni Iraola thay thế chiến lược gia người Hà Lan.

Dù nhận được sự quan tâm từ các đội bóng thuộc Saudi Pro League, Trabzonspor là CLB đầu tiên có động thái cụ thể và bước vào giai đoạn đàm phán trực tiếp với ngôi sao người Ai Cập. Nếu thương vụ hoàn tất, Salah sẽ bước sang chương mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian huy hoàng với hai chức vô địch Premier League cùng Liverpool.