Myanmar đại thắng Lào, mở toang cánh cửa vào bán kết ASEAN Cup

TPO - Myanmar tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng tưng bừng 7-2 trước Lào trên sân nhà Thuwunna. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Jørn Andersen không trọn vẹn khi đội trưởng Maung Maung Lwin phải nhận thẻ đỏ và sẽ vắng mặt ở trận quyết định gặp Thái Lan.

Được thi đấu trên sân nhà, Myanmar nhập cuộc đầy hứng khởi và chỉ mất 75 giây để mở tỷ số. Từ đường chuyền vượt tuyến của Maung Maung Lwin, Lwin Moe Aung băng xuống dứt điểm chéo góc hạ gục thủ môn Kop Lokphathip, ghi bàn thắng sớm nhất của ASEAN Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại.

Dù vậy, Lào cho thấy họ không dễ dàng buông xuôi. Phút 17, Bounchay Chernvanglien tận dụng tình huống bóng bật ra sau pha xử lý không tốt của Maung Maung Lwin để xoay người dứt điểm, quân bình tỷ số 1-1.

Chỉ ba phút sau, Myanmar một lần nữa vượt lên. Maung Maung Lwin tiếp tục để lại dấu ấn với đường căng ngang thuận lợi để Win Naing Tun băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong chốc lát. Ngay sau khi giao bóng, Phoutthavong Sangvilay đi bóng từ cánh trái, loại bỏ hậu vệ Myanmar trước khi tung cú sút uy lực vào góc cao, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối hiệp một chứng kiến Myanmar hoàn toàn áp đảo. Phút 41, từ quả phạt góc của Maung Maung Lwin, Win Naing Tun dễ dàng đệm bóng cận thành, đưa đội chủ nhà dẫn 3-2.

Đến phút bù giờ, Than Paing bị Kaharn Phetsivilay phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Maung Maung Lwin đánh bại Kop Lokphathip để giúp Myanmar bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-2.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân của HLV Jørn Andersen không cho đối thủ cơ hội trở lại. Phút 52, Lwin Moe Aung kiến tạo để Than Paing thoát xuống dứt điểm qua hai chân thủ môn Lào, nâng tỷ số lên 5-2.

Bước ngoặt đáng tiếc của trận đấu đến không lâu sau đó khi Maung Maung Lwin và Sayfon Keohanam cùng nhận thẻ đỏ sau pha xô xát ở khu vực giữa sân. Tấm thẻ đỏ khiến đội trưởng Myanmar sẽ bị treo giò ở cuộc đối đầu mang tính quyết định với Thái Lan tại lượt trận cuối.

Khoảng thời gian còn lại, Myanmar vẫn duy trì sức ép. Hein Htet Aung ghi bàn thắng thứ 6 sau pha băng vào đệm bóng cận thành từ đường căng ngang bên cánh trái của Win Naing Tun.

Đến những phút cuối, Win Naing Tun khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng pha độc diễn từ giữa sân trước khi lạnh lùng đánh bại thủ môn Kop Lokphathip, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 7-2 cho Myanmar.

Ba điểm giúp Myanmar có 6 điểm sau ba lượt trận, cân bằng điểm số với Malaysia và Thái Lan, qua đó tiếp tục duy trì cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, việc mất thủ lĩnh Maung Maung Lwin ở trận gặp Thái Lan sẽ là tổn thất rất lớn với đội bóng của HLV Jørn Andersen.